Провинциальные футболисты связываются с мафией в трейлере комедийного сериала «ФК Родина»
Слоган в ролике гласит: «Хорошо там, где «Родина»
Онлайн-кинотеатры Wink и more.tv выпустили первый трейлер криминально-комедийного сериала на тему футбола «ФК Родина». Ведущую роль в шоу сыграл Роман Евдокимов («Фишер», «Актрисы»). Премьера намечена на осень, но точная дата пока не объявлена.
В центре сюжета — провинциальный футбольный клуб «Родина», выступающий в низшей лиге. Несмотря на статус аутсайдеров и почти пустые трибуны, для многих игроков их команда является смыслом жизни. На этом фоне новость о том, что мэр сворачивает финансирование «Родины», становится для членов клуба катастрофой, поскольку это также означает исключение из чемпионата. Тогда ребята решают самостоятельно спасти «Родину», обратившись за помощью к местному криминальному авторитету. В рамках этой сделки футболисты должны поспособствовать контрабанде в Китай, однако дело идет не по плану, так что теперь горемыки оказываются должниками бандитов. Кроме того, им приходится скрываться от китайской мафии.
Режиссером сериала является Иван Плечев («Солдаут»). По словам Евдокимова, зрителей ждет «взрослая сказка». При этом, как видно по трейлеру, сериал будет изобиловать всевозможными комичными казусами.
В актерский состав вместе с Евдокимовым вошли Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Алексей Филиппов, Владимир Виноградов, Кристина Бабушкина и Юрий Нифонтов.