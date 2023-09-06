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Киноафиша Новости Провинциальные футболисты связываются с мафией в трейлере комедийного сериала «ФК Родина»

Провинциальные футболисты связываются с мафией в трейлере комедийного сериала «ФК Родина»

6 сентября 2023 14:00
Провинциальные футболисты связываются с мафией в трейлере комедийного сериала «ФК Родина»

Слоган в ролике гласит: «Хорошо там, где «Родина»

Онлайн-кинотеатры Wink и more.tv выпустили первый трейлер криминально-комедийного сериала на тему футбола «ФК Родина». Ведущую роль в шоу сыграл Роман Евдокимов («‎Фишер»‎, «‎Актрисы»‎). Премьера намечена на осень, но точная дата пока не объявлена.

В центре сюжета — провинциальный футбольный клуб «Родина», выступающий в низшей лиге. Несмотря на статус аутсайдеров и почти пустые трибуны, для многих игроков их команда является смыслом жизни. На этом фоне новость о том, что мэр сворачивает финансирование «Родины», становится для членов клуба катастрофой, поскольку это также означает исключение из чемпионата. Тогда ребята решают самостоятельно спасти «Родину», обратившись за помощью к местному криминальному авторитету. В рамках этой сделки футболисты должны поспособствовать контрабанде в Китай, однако дело идет не по плану, так что теперь горемыки оказываются должниками бандитов. Кроме того, им приходится скрываться от китайской мафии.

Режиссером сериала является Иван Плечев («‎Солдаут»‎). По словам Евдокимова, зрителей ждет «взрослая сказка». При этом, как видно по трейлеру, сериал будет изобиловать всевозможными комичными казусами.

В актерский состав вместе с Евдокимовым вошли Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Алексей Филиппов, Владимир Виноградов, Кристина Бабушкина и Юрий Нифонтов.

Фото: Онлайн-кинотеатры Wink и more.tv
Елена Королева
Елена Королева
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