«Возмездие» — многосерийный российский боевик, повествующий о бывшем сотруднике спецслужб по имени Юрий. Большую часть своей жизни он провел на военной службе, вдали от родных и близких. В какой-то момент герой решает все-таки вернуться, тем более что его брак начинает потихоньку трещать по швам. Любимая супруга уже долгое время живет с другим мужчиной, который работает банкиром. Маленькая дочь и вовсе забыла, кто является ее настоящим отцом. Однако происходит ужасное: супруга и ребенок главного героя погибают при загадочных обстоятельствах. Юрий хочет найти всех причастных, чтобы совершить возмездие.