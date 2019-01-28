Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кровь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Возмездие
1 постер
Смотреть онлайн
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Возмездие

Возмездие (2019 - 2019)

Возмездие 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 8 часов 10 минут
Смотреть онлайн
О чем сериал

«Возмездие» — многосерийный российский боевик, повествующий о бывшем сотруднике спецслужб по имени Юрий. Большую часть своей жизни он провел на военной службе, вдали от родных и близких. В какой-то момент герой решает все-таки вернуться, тем более что его брак начинает потихоньку трещать по швам. Любимая супруга уже долгое время живет с другим мужчиной, который работает банкиром. Маленькая дочь и вовсе забыла, кто является ее настоящим отцом. Однако происходит ужасное: супруга и ребенок главного героя погибают при загадочных обстоятельствах. Юрий хочет найти всех причастных, чтобы совершить возмездие.

В ролях
В ролях
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Александр Клюквин
Александр Клюквин
Анна Капалева
Анна Капалева
Александр Макогон
Александр Макогон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Возмездие - Сезон 1 Сезон 1
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши