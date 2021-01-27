«Стендап под прикрытием»: Рецензия Киноафиши

Когда младший брат Светланы Артюховой – сотрудника полиции – по собственной глупости оказывается втянут в сбыт наркотиков, та берется найти реальных организаторов преступления. Она выходит на Илью: для публики он – популярный стендап-комик, а в действительности –заносчивый и обнаглевший мажор. Тот понятия не имеет, о каких наркотиках идет речь, и тогда Артюхова получает приказ внедриться в коллектив комиков, с которыми работает Илья, и найти преступника. Илья в свою очередь должен ей содействовать, иначе дело повесят на него. Света и «московский» шутник друг друга не жалуют, но выхода нет, и им приходится работать вместе.

Удивительно, но при всей популярности стендапа в России – как от совсем попсового, вроде программ на ТНТ, так и до более смелого на YouTube (в первую очередь потому, что там может затеваться едкий разговор про политику) – ни фильмов, ни сериалов о нем в российской индустрии толком и нет. А «Юморист» Михаила Идова пока все-таки исключение. В западном же кино вариаций на тему стендапа предостаточно, и когда в 1988 году в «Изюминке» Том Хэнкс учил Салли Филд, как заставить публику хохотать, на советских просторах слова-то «стендап» еще не было. Но вот в России минули 2010-е годы, публика стала узнавать не только лица из шоу «Stand Up», но и Александра Долгополова с Севой Долгачевым, а Олег Асадулин снял «Стендап под прикрытием» – один из первых фильмов, связанных с жанром.

Стендап под прикрытием

Здесь заканчивается (очень) краткая историческая справка по стендапу в кино. Что же сделал режиссер Олег Асадулин в своем фильме? Соединил самый современный и популярный юмористический жанр с по-прежнему востребованным в России милицейским детективом (чем еще объяснить появление «Полицейского с Рублевки» и «Проекта Анна Николаевна»?). В «Стендапе под прикрытием» и от того, и от другого довольно много. Всех участников команды Ильи мы неоднократно увидим на сцене и услышим их остроты. Они не лишены едкости, а иногда звучат настолько цинично, что невольно задаешься философским вопросом о границах допустимого. Но угадать, кто и над чем будет смеяться, проблематично, и, видимо, поэтому в выборе тем для шуток авторы особо не стеснялись (кроме, конечно, политики, иронизировать над которой не рискнули).

Но от полицейской комедии здесь все-таки больше, и в первую очередь это даже не сюжет, а героиня Валентины Мазуниной – Светлана Артюхова. Боевая дама-опер, способная даже распоясавшегося стендапера поставить по стойке «смирно». Она по-хорошему проста, добра, а человечности в ней оказывается больше, чем во всех горе-шутниках вместе взятых. Да и с изобретательностью у нее все в порядке: сцена «пытки» пока еще подозреваемого Ильи «Незабудкой» Тимы Беларусских выглядит свежо и оказывается забавнее некоторых шуток тех героев фильма, кто юмором зарабатывает на жизнь. Но самое прекрасное в ней – это роль этакого голоса совести, которую она на себя принимает. И когда слушать остроты про женский вес, интеллект и побои некоторым станет невмоготу, Артюхова не только словом, но и делом попытается объяснить черствым мальчикам, что в следующий раз им бы не помешало думать прежде, чем шутить.

Стендап под прикрытием

«Стендап под прикрытием» – комедия, в которой есть над чем посмеяться, в первую очередь, из-за полной противоположности ее главных героев – лихой полицейской и нахального мажора. В конце концов, этот фильм довольно добрый (правда, вначале так не кажется), и хотя к финалу он немного впадает в морализаторство, в нем звучит простая истина: «Перестань быть козлом, и люди к тебя потянутся». «Стендап под прикрытием» – универсальное кино, которое можно посмотреть, чтобы расслабиться и посмеяться, а после просмотра остаться с хорошим настроением.