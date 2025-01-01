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Розыгрыш
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Спектакль Розыгрыш

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История личности в эпоху перемен

Действие происходит в переходный для страны период — незадолго до распада Советского Союза. Тренер Валерий Павлович, переживший трагическое происшествие, попадает в кому. Он просыпается спустя несколько лет и обнаруживает, что оказался в совершенно новом мире — мире 90-х. В этом мире царят рыночные отношения, кока-кола, приватизация, и все привычные устои рушатся. Валерий Павлович, советский человек, пытается понять, как ему вписаться в реальность, где всё иное, чем он знал. Столкновение старого и нового мира заставляет его задуматься: стоит ли в этом новом мире искать место для себя или лучше отказаться от изменений?

Темы спектакля
Сюжет затрагивает вопросы идентичности, перемен и адаптации человека в условиях социальной и экономической трансформации. Вопросы о том, как новые реалии влияют на личность, семьи и общественные отношения, становятся центральными в постановке. Герои спектакля оказываются перед выбором: принять новые правила игры или отгородиться от них, пытаясь сохранить прошлое.

Актерский состав
В спектакле участвуют звезды театра и кино, которые вживаются в свои роли с большой искренностью и переживанием. Среди актеров — Заслуженная актриса РФ Елена Сафонова, Заслуженный актёр РФ Сергей Баталов, а также Валентина Мазунина, Кирилл Дыцевич, Мария Рассказова и сам режиссёр Вячеслав Гугиев, который также исполнил одну из ролей.

Особенности постановки
Режиссура Вячеслава Гугиева сочетает драматургический и визуальный подходы, погружая зрителей в атмосферу двух эпох. Спектакль, пропитанный духом перемен, полон эмоций и размышлений о ценностях, изменениях и необходимости адаптации в условиях новой реальности.

Режиссер
Вячеслав Гугиев
В ролях
Елена Сафонова
Сергей Селин
Алена Коломина
Елена Проклова
Кирилл Дыцевич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 4 декабря
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 800 ₽

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