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Киноафиша Новости Павел Деревянко исполнит главную роль в комедии «Конец Славы»

Павел Деревянко исполнит главную роль в комедии «Конец Славы»

20 июня 2023 16:11
Павел Деревянко исполнит главную роль в комедии «Конец Славы»

Фильм об актере, придумавшем необычный план по возрождению карьеры.

Накануне в Москве официально стартовали съемки комедии «Конец Славы». Картина расскажет об актере из провинции, который приехал в большой город и стал звездой, однако очень скоро все потерял. Ведущую роль сыграет Павел Деревянко.

Главный герой — востребованный и избалованный артист Слава (Деревянко). Вся его благоустроенная жизнь в одночасье рушится, так что он лишается буквально всего, чего достиг: контрактов, популярности, хороших отношений с семьей. Но Слава не опускает руки и вместе со своим агентом (Сергей Чирков) придумывает хитрую и в тоже время опасную авантюру — чтобы начать с чистого листа и воскресить карьеру, протагонист хочет похоронить себя заживо.

Павел Деревянко исполнит главную роль в комедии «Конец Славы»

В остальной актерский состав вошли Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Максим Лагашкин и другие. Режиссером выступает Марюс Вайсберг («Ирония судьбы в Голливуде», «Бабушка легкого поведения», «Любовь в большом городе»).

Производством при поддержке «Фонда Кино» занимаются компания MEM Cinema Production, студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START. Дистрибьютор картины — «Централ Партнершип». Точная дата релиза пока не оглашена.

Фото: MEM Cinema Production, Yellow, Black & White
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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