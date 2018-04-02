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Постер к сериалу Улётный экипаж
Постер к сериалу Улётный экипаж
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Киноафиша Сериалы Улётный экипаж
Улётный экипаж (2018 - 2018) Улётный экипаж 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность 17 часов 30 минут
О чем сериал

Сериал «Улетный экипаж» – это отечественная романтическая комедия о женщине-пилоте. Умница и красавица Полина Овечкина с красным дипломом оканчивает летное училище. Но найти работу ей оказывается не так-то просто. В профессии царят «традиционные» взгляды, и ни один экипаж не хочет летать под началом женщины, будь она хоть трижды умна и талантлива. С помощью шантажа Полине удается устроиться вторым пилотом в команду Алексея Кулагина. Но пока она радуется успеху, тот строит планы по избавлению от новой коллеги.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Виктория Дайнеко
Виктория Дайнеко
Катрин Асси
Катрин Асси
Яна Крайнова
Яна Крайнова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Улётный экипаж - Сезон 1 Сезон 1
2018, 21 эпизод
 
Улётный экипаж - Сезон 2 Сезон 2
2018, 21 эпизод
 
Кадры из сериала
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