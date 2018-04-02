Сериал «Улетный экипаж» – это отечественная романтическая комедия о женщине-пилоте. Умница и красавица Полина Овечкина с красным дипломом оканчивает летное училище. Но найти работу ей оказывается не так-то просто. В профессии царят «традиционные» взгляды, и ни один экипаж не хочет летать под началом женщины, будь она хоть трижды умна и талантлива. С помощью шантажа Полине удается устроиться вторым пилотом в команду Алексея Кулагина. Но пока она радуется успеху, тот строит планы по избавлению от новой коллеги.