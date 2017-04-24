Джеффри ДеМанн родился 25 апреля 1947 года в крупном американском городе Буффало. В 1969 году Джеффри окончил Юнион Колледж, получив степень бакалавра искусств. Вскоре он захотел углубиться в изучение актёрского мастерства в Великобритании, куда и переехал в 1970 году. Он получил театральное образование в Бристольской школе Олд Вик. По возвращении в США он стал выступать на сцене Бродвея и театрального центра Юджина О'Нила. Актёр выходил на сцену вплоть до 2014 года, когда ему исполнилось 77 лет.

Весной 1974 года актёр женился на Анне Секьер, которая родила ему двоих детей. Спустя 21 год брака они развелись. В 2001 году Джеффри женился во второй раз на Керри Ли Бэттенбендер.

Актёр много работал на телевидении, играя небольшие роли в популярных американских сериалах. Успех пришел к нему после выхода сериалов «Закон и порядок» и «Буря столетия». Несмотря на свой преклонный возраст, актёр появляется в ярких и заметных ролях в современных сериалах.

Наибольшей известности актёр достиг в кино. Он снимался во многих экранизациях произведений Стивена Кинга, среди которых «Зеленая миля» и «Побег из Шоушенка». Стал лауреатом нескольких кинопремий за роль маньяка в фильме «Гражданин Икс». Джеффри по прежнему востребован в киноиндустрии и часто появляется в крупных кинопроектах.