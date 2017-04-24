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Джеффри ДеМанн

Jeffrey DeMunn
Джеффри ДеМанн
Джеффри ДеМанн Jeffrey DeMunn
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Дата рождения
25 апреля 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Баффало, Нью-Йорк, США
Рост
175 см
Биография Джеффри ДеМанна

Джеффри ДеМанн родился 25 апреля 1947 года в крупном американском городе Буффало. В 1969 году Джеффри окончил Юнион Колледж, получив степень бакалавра искусств. Вскоре он захотел углубиться в изучение актёрского мастерства в Великобритании, куда и переехал в 1970 году. Он получил театральное образование в Бристольской школе Олд Вик. По возвращении в США он стал выступать на сцене Бродвея и театрального центра Юджина О'Нила. Актёр выходил на сцену вплоть до 2014 года, когда ему исполнилось 77 лет.

Весной 1974 года актёр женился на Анне Секьер, которая родила ему двоих детей. Спустя 21 год брака они развелись. В 2001 году Джеффри женился во второй раз на Керри Ли Бэттенбендер.

Актёр много работал на телевидении, играя небольшие роли в популярных американских сериалах. Успех пришел к нему после выхода сериалов «Закон и порядок» и «Буря столетия». Несмотря на свой преклонный возраст, актёр появляется в ярких и заметных ролях в современных сериалах.

Наибольшей известности актёр достиг в кино. Он снимался во многих экранизациях произведений Стивена Кинга, среди которых «Зеленая миля» и «Побег из Шоушенка». Стал лауреатом нескольких кинопремий за роль маньяка в фильме «Гражданин Икс». Джеффри по прежнему востребован в киноиндустрии и часто появляется в крупных кинопроектах.

Интересные факты о Джеффри ДеМанне
  • Актер является безусловным фаворитом режиссёра Фрэнка Дарабонта и сыграл в большинстве его фильмов.
  • Джеффри дважды исполнил роль президента Авраама Линкольна: в мини-сериале «Линкольн» 1988 года и в короткометражном фильме Persistence of Dreams, вышедшем в 2005 году.
  • Джеффри и его сын Кевин вместе снялись в драме «Мажестик», которая вышла в 2001 году.
  • Актёр озвучил несколько романов Стивена Кинга, среди которых «Дитя Колорадо» и «Ловец снов».
  • Джеффри дважды исполнил роль Гарри Гудини: в фильме 1981 года «Рэгтайм» и в 1987 году в фильме «Молодой Гарри Гудини».
Фильмография Джеффри ДеМанна
Мгла
Мгла
ужасы 2007, США
7.0
Голливудленд
Голливудленд
криминал, драма, мистика, исторический, триллер 2006, США
6.0
Мажестик
Мажестик
драма, мелодрама 2001, США / Австралия
6.0
Чeловек-ракета
Чeловек-ракета
комедия, семейный, фантастика 1997, США
5.0
Феномен
Феномен
фантастика, драма, мелодрама, фэнтези 1996, США
7.0
Гражданин Икс
Гражданин Икс
драма, триллер, криминал 1995, Венгрия / США
7.0
Блэйз
Блэйз
драма, биография 1989, США
6.0
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24 апреля 2017 07:46
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