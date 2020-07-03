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Постер сериала Текст. Реальность
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Киноафиша Сериалы Текст. Реальность

Текст. Реальность (2020 - 2020)

Tekst. Realnost 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Start
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Илья Горюнов семь лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Теперь он выходит на свободу движимый лишь одним желанием — отомстить тому мажору Петру, который подбросил ему наркотики и поломал жизнь. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает импульсивный поступок и получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека — его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.

В ролях
В ролях
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Александр Петров
Александр Петров
Иван Янковский
Иван Янковский
Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев
Елена Финогеева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Текст. Реальность - Сезон 1 Сезон 1
2020, 5 эпизодов
 
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