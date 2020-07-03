Илья Горюнов семь лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Теперь он выходит на свободу движимый лишь одним желанием — отомстить тому мажору Петру, который подбросил ему наркотики и поломал жизнь. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает импульсивный поступок и получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека — его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.