Элизабет Мосс
Награды
Награды и номинации Элизабет Мосс
Elisabeth Moss
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Элизабет Мосс
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Best International Series
Номинант
Best International Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший актёр или актриса на ТВ
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2021
Самый пугающий момент
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
