Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Анжелика Хьюстон
Награды
Награды и номинации Анжелика Хьюстон
Anjelica Huston
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Анжелика Хьюстон
Оскар 1986
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 1991
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1990
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Directing for a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Сандэнс 2008
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667