«Криптополис»: Рецензия Киноафиши

«Не представляю, где мы», – говорит женщина своему спутнику. Они бредут по темному лесу, и кроны деревьев смыкаются над их головами. Найдя укромное местечко, пара сначала занимается любовью, а потом отправляется за хворостом для костра и натыкается на высокий забор. Вскарабкавшись на него, мужчина замечает странный замок. Спутница следует за ним, но за забором их встречает не хозяин необычной территории и даже не вооруженная охрана, а сказочное существо – единорог. Обнаженные герои, похожие на Адама и Еву, в этот момент и не подозревают, что вторглись в райский сад, которому их визит грозит реальной гибелью.

Территория, огражденная забором, носит название Криптополис. Это убежище для криптидов – животных, чье существование не признано наукой. Заправляет этим заповедником некая Джоан – женщина, мечтающая о том, чтобы люди и криптиды научились спокойно жить вместе. Помощь в поиске новых существ ей оказывает Лорен Грей, современная амазонка, выросшая на военной базе и впервые столкнувшаяся с криптидами еще в детстве. Похожее на синего слоненка создание, которое герои называют Баку, высосало из головы Лорен детские кошмары, порожденные атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Теперь Баку в опасности. На него охотятся американские военные, которые хотят использовать криптида в качестве биологического оружия. На дворе конец 60-х. В разгаре холодная война, во Вьетнаме гибнут солдаты, а хиппи уже вовсю расширяют сознание с помощью наркотиков и борются с пуританской моралью.

Криптополис

Лучшее определение «Криптополису» дал его создатель Дэш Шоу: «Если в фильмах все работает правильно, то они похожи на сны. Надеюсь, эта картина выглядит так, будто ты посмотрел популярный голливудский фильм, потом уснул, почти проснулся и в дреме увидел какую-то лихорадочную версию того, что смотрел накануне». «Криптополис» действительно производит впечатление безумной фантазии или даже кислотного трипа. В кучу смешиваются образы из древних мифологий, комиксов, исторических книг, культовых фильмов категории Б, настольных игр и классической живописи (самый запоминающийся образ у Лорен Грей, которая похожа на женщин с картин прерафаэлитов).

Если внимательно присмотреться к изображению, то легко заметить, что криптиды-животные нарисованы совсем не так, как криптиды-гуманоиды или обычные люди. Над ними действительно работали разные художники. За людей отвечал сам Шоу – известный комиксист, создатель графических романов. А животных рисовала его жена, аниматор Джейн Самборски, которая в титрах фильма указана полноценным соавтором. Без ее увлечения настолкой Dungeons & Dragons, наверное, не сложился бы и сам сюжет. Кроме того, благодаря Самборски «Криптополис» стал историей не о героях, а о героинях. Гуманистическую идею убежища для необычных существ рассматривают с разных ракурсов три женщины: фанатичная активистка Джоан, гуманоид-криптид Фиби (горгона, вынужденная покрывать голову и носить линзы, чтобы ненароком не превратить собеседника в камень) и воительница Лорен.

Криптополис

Один неловкий штрих – и весь этот анимационный мир, населенный синими слонятами, единорогами и гигантскими осьминогами, мог бы разрушиться за долю секунды. Но в «Криптополисе» форма находится в полной гармонии с содержанием. Человечки Дэша Шоу, будто сбежавшие с рисунков на полях школьных тетрадей, отлично прижились в эпохе, одержимой пацифизмом, психоделикой и мечтой об абсолютной свободе. Правда, авторы смотрят на них уже из XXI века, полностью осознавшего недостижимость справедливого мироустройства.

Криптидам, которые в фильме многое позаимствовали у марвеловских Людей Икс, уже не подходит борьба за признание и равные права – они в ней закономерно проигрывают. Людей, впрочем, постигает та же участь. «Мне снилось, что мы штурмовали Капитолий, – мечтательно говорит обнаженный Адам из пролога, – а потом основали новое идеальное общество». Фильм был закончен задолго до того, как в январе 2021 года сторонники Трампа атаковали здание Конгресса на Капитолийском холме. Естественно, никаких пророческих способностей у авторов нет, просто разрушение старого мира – это общая мечта, которая всегда остается всего лишь сном. «Криптополис», который наверняка понравится всем любителям необычной анимации, дает возможность погрузиться в нее и проснуться с ясной головой.