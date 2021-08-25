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Постер к сериалу Кликбейт
Постер к сериалу Кликбейт
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Кликбейт
Кликбейт (2021 - 2021) Clickbait 18+
Год выпуска 2021
Страна Австралия/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

«Кликбейт» — новый американо-австралийский мини-сериал, производством которого занималась онлайн-платформа Netflix. Постановщиком всех эпизодов выступил Брэд Андерсон. Действие фокусируется на мужчине по имени Ник Брюэр. На первый взгляд он — примерный семьянин, идеальный супруг и внимательный отец. В один прекрасный день главного героя похищают, а затем во всемирной сети появляется видео, на котором Брюэр признается в том, что он — абьюзер. Когда ролик соберет пять миллионов зрителей, Ника, вероятнее всего, убьют. Семья главного героя делает все возможное, чтобы спасти его, пока не стало слишком поздно, однако они не понимают, какие темные секреты скрывает от них Ник.

Кликбейт - трейлер
Кликбейт
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Тони Эйрс
Кристиан Уайт
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Зои Казан
Зои Казан Pia Brewer
Эдриан Гренье
Эдриан Гренье Nick Brewer
Джессика Коллинз Emma Beesley
Элизабет Александр
Йен Медоуз
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кликбейт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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