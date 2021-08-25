«Кликбейт» — новый американо-австралийский мини-сериал, производством которого занималась онлайн-платформа Netflix. Постановщиком всех эпизодов выступил Брэд Андерсон. Действие фокусируется на мужчине по имени Ник Брюэр. На первый взгляд он — примерный семьянин, идеальный супруг и внимательный отец. В один прекрасный день главного героя похищают, а затем во всемирной сети появляется видео, на котором Брюэр признается в том, что он — абьюзер. Когда ролик соберет пять миллионов зрителей, Ника, вероятнее всего, убьют. Семья главного героя делает все возможное, чтобы спасти его, пока не стало слишком поздно, однако они не понимают, какие темные секреты скрывает от них Ник.