Криптополис, 2021

5 причин посмотреть фильм «Криптополис»

Удачный представитель мультфильмов для взрослых от одного из наиболее перспективных авторов — Дэша Шоу. «Криптополис» способен удивить не только редкой для XXI века рукотворной анимацией, но и оригинальным сюжетом в духе артхаусных игровых лент.

«Криптополис» — один из главных фестивальных хитов 2021 года, демонстрировавшийся на «Сандэнсе» и Берлинале. Критики единогласно сравнивали мультфильм с психоделическим трипом, который не оставит равнодушным даже скептически настроенного зрителя.

Несмотря на скромный бюджет проекта, в его создании приняли участие звезды с мировым именем. Среди актеров озвучки числятся такие знаменитости, как Майкл Сера, Грейс Забриски и Петер Стормаре.

Дэш Шоу создал в «Криптополисе» причудливую вселенную, напоминающую смесь из «Фантастических тварей» и «Паранормального Веллингтона», к финалу достигающую масштабов голливудского блокбастера. И все это в лучших традициях прошлого безумного хита автора «Моя школа тонет в море».

«Кислотная» стилистика, вполне соответствующая концепции мультфильма. Время действия — конец 60-х: война во Вьетнаме, хиппи, демонстрации за «мир во всем мире» и разнообразные вещества.