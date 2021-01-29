Криптополис, 2021

5 причин посмотреть фильм «Криптополис»
Удачный представитель мультфильмов для взрослых от одного из наиболее перспективных авторов — Дэша Шоу. «Криптополис» способен удивить не только редкой для XXI века рукотворной анимацией, но и оригинальным сюжетом в духе артхаусных игровых лент.
«Криптополис» — один из главных фестивальных хитов 2021 года, демонстрировавшийся на «Сандэнсе» и Берлинале. Критики единогласно сравнивали мультфильм с психоделическим трипом, который не оставит равнодушным даже скептически настроенного зрителя.
Несмотря на скромный бюджет проекта, в его создании приняли участие звезды с мировым именем. Среди актеров озвучки числятся такие знаменитости, как Майкл Сера, Грейс Забриски и Петер Стормаре.
Дэш Шоу создал в «Криптополисе» причудливую вселенную, напоминающую смесь из «Фантастических тварей» и «Паранормального Веллингтона», к финалу достигающую масштабов голливудского блокбастера. И все это в лучших традициях прошлого безумного хита автора «Моя школа тонет в море».
«Кислотная» стилистика, вполне соответствующая концепции мультфильма. Время действия — конец 60-х: война во Вьетнаме, хиппи, демонстрации за «мир во всем мире» и разнообразные вещества.
Дэш Шоу, выступивший режиссером, также написал оригинальный сценарий. «Криптополис» — его второй полный метр после фильма «Моя школа тонет в море». Оба проекта создавались командой мультипликаторов из десяти человек вручную.
В Америке Дэш Шоу известен не только по анимации, но и по многочисленным графическим романам, которые публиковались в Fantagraphics, Alternative Comics, Pantheon Books и других крупных издательствах.
Томас Джей Райан участвовал в озвучке фильма «Моя школа тонет в море». Зрители также могли видеть его в драме «Генри Фул» Хэла Хартли.
Премьера мультфильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2021 года, где мультфильм получил награду Innovator Award. В марте авторский проект демонстрировался на Берлинском кинофестивале.
У Лэйк Белл, подарившей голос Лорен Грей, большой опыт работы в анимации. Она озвучила персонажей из проектов «Что, если…?», «Харли Квинн», «Человек-паук: Через вселенные», «Шрэк навсегда» и «Конь БоДжек». В список игровых фильмов с ее участием входят хиты разных жанров, включая тюремную драму «Выстрел в голову» и романтические комедии «Простые сложности» и «Однажды в Вегасе». Кроме того, она сама является режиссером и сценаристом.
В детстве Лорен мучали ночные кошмары, пока однажды не явился таинственный баку, который освободил ее от наваждений. Спустя годы Лорен становится профессиональной охотницей за криптидами. Она решает посвятить свою жизнь спасению таинственных существ, укрывая их в секретном заповеднике. Однажды на его территорию проникает пара влюбленных, что приводит к сокрушительным последствиям.