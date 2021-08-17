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Виктория Джастис
Виктория Джастис
Victoria Justice
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Виктория Джастис
Victoria Justice
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Дата рождения
19 февраля 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Композитор
Личные связи
Джош Хатчерсон
были в отношениях с 2008 по 2009
Биография Виктория Джастис
Родилась 19 февраля 1993 года. Голливуд, Флорида, США.
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Фильмография Виктория Джастис
Измена
драма, мелодрама, триллер
2021, США
5.0
Жизнь после праздника
драма, комедия
2021, США
5.0
Мистер Олимпия
биография, драма
2018, США
6.0
Шоу ужасов Рокки Хоррора
ужасы, мюзикл, триллер
2016, США
4.0
Белки в деле
детский, приключения, анимация
2015, США
3.0
Коротышка
комедия
2012, США
7.0
В первый раз
мелодрама, комедия, драма
2012, США
7.0
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Виктория Джастис исправляет свои ошибки ради попадания в рай в трейлере комедии «Жизнь после праздника»
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17 августа 2021 16:23
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11 сентября 2018 14:31
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Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
были в отношениях с 2008 по 2009
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