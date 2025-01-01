Меню
Джозеф Файнс
Награды
Награды и номинации Джозефа Файнса
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший поцелуй
Победитель
Best Breakthrough Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
