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Постер фильма Национальный театр: Дорогая Англия
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Киноафиша Фильмы Национальный театр: Дорогая Англия

Национальный театр: Дорогая Англия

National Theatre Live: Dear England 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Великобритания
Продолжительность 3 часа 11 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 25 января 2024
Дата выхода
25 января 2024 Великобритания 15
25 января 2024 Ирландия 15A
Сборы в мире $1 700 251
Другие названия
National Theatre Live: Dear England, Dear England, ナショナル・シアター・ライブ「ディア・イングランド」
Режиссер
Руперт Гулд
Руперт Гулд
В ролях
Josh Barrow
Tashinga Bepete
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Шон Джилдер
Джина МакКи
Джина МакКи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
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