«Чужая страна»: Рецензия Киноафиши

Чужие люди

Кадр из фильма «Чужая страна»

Когда видишь на постере такой звёздный состав, как Николь Кидман, Хьюго Уивинг и Джозеф Файнс, то сразу создаётся впечатление, что это фильм какого-нибудь именитого режиссёра. Но в случае с картиной «Чужая страна» эта догадка не подтверждается. Именно с ней австралийка Ким Фаррант дебютировала в полном метре на фестивале «Сандэнс», который, как известно, является лучшим местом для начинающих режиссёров заявить о себе. В России фильм выходит в прокат спустя год, подавая себя в первую очередь как триллер. Однако он не сумел достигнуть необходимого для рамок жанра уровня напряжения и тревожности, уступая место надрывной драме. Это важная поправка для тех, кто нацелился на волнующий и наполненный мрачными коридорами человеческой психики сюжет.

Кадр из фильма «Чужая страна»

Семья в составе четырёх человек переезжает в один из засушливых австралийских городков с целью начать новую жизнь. Позже обнаруживается, что это произошло по причине сексуального контакта их 15-летней дочери со школьным учителем. Дети с трудом пытаются адаптироваться к пустынной местности, а мать в то же самое время отчаянно старается сблизиться с ними, но каждая попытка терпит крах. Отец держится особняком и пропадает на работе, а по возвращении домой весьма холодно реагирует на усилия жены исполнить супружеский долг. Однажды ночью он просыпается и видит, как младший Том уходит из дома, что, как мы узнаем, с ним часто бывает из-за бессонницы. Следом за ним идёт и старшая Лили, что настораживает родителя, но он всё же предпочитает не останавливать её. На следующий день дети так и не возвращаются домой, и поэтому приходится заявить о пропаже. Начинаются масштабные поиски, на протяжении которых внутренние демоны всех персонажей вылезают наружу.

Кадр из фильма «Чужая страна»

Не просто так фильм в оригинале называется «Strangerland». Отечественный прокатчик, переводя как «Чужая страна», сделал упор на локацию, где происходит действие картины, ведь Австралия для нас действительно таковой является. Но речь тут не о том, каково человеку в нездешних краях, а сюжет не закручен на демонстрации чего-то постороннего. Фильм скорее повествует о взаимоотношениях героев друг с другом и с окружающей действительностью. Каждый из них по-своему является чужим кому-то или чему-то. Во-первых, муж и жена уже давно не спят вместе, и в течение поисков ещё более отдаляются друг от друга, теряя контакт, что не совсем нормально для ситуации, в которой они оказались. А о близости с детьми для каждого из них и вовсе не стоит говорить. Во-вторых, вся семья чувствует себя инородной на новом месте, тем самым отчуждаясь от общества. Тот момент, когда соседка приносит еды хозяйке дома, таким образом, единственная из всех проявившая сочувствие её положению, только подтверждает, что женщина и не пыталась завести друзей. В-третьих, сотрудник полиции в исполнении Хьюго Уивинга хоть и принимает прямое участие во всей этой истории, тем не менее для Паркеров остаётся опять же чужаком, который в первую очередь выполняет свою работу. В-четвёртых, отчуждение испытывают и сами дети. Томми не желает вступать в контакт с новым миром и сверстниками и всюду следует за сестрой. Она же пытается утвердиться в чувстве собственной свободы и борется с одиночеством посредством того, что спит со всеми подряд. Хотя тут ещё важно отметить, что брат и сестра демонстрируют единственный проблеск близости в картине. Поэтому не удивительно, что они и пропадают вместе, оставляя вдоволь пространства для других героев терзаться чувством покинутости.

Кадр из фильма «Чужая страна»

Изо всех сил картина старается затянуть глаза смотрящего пеленой пронзительных эмоций и насытить своим трагизмом, но делает она это, скользя по поверхности. Атмосфера в фильме весьма томная, а сюжет развивается медленно и вяло. Ты всё ждёшь, когда же раздастся многозначительный всплеск, который выразится предельным накалом эмоций или событий. Может, это в какой-то степени и происходит, но точно не цепляет. Возникает очень много вопросов, на которые так и не дадут ответов, а после просмотра и вовсе создаётся ощущение пустоты и лёгкого разочарования. Кто-то скажет, что демонстрируемый материал призван работать с чувственным уровнем восприятия. А кто-то, что картина при помощи сцен, когда герои отдаются собственному сумасшествию, должна пробудить в человеческой душе рефлексию и натолкнуть на метафизические размышления. Но ни то, ни другое у неё не срабатывает. Возникает разве что желание направить всё семейство на групповую терапию к психиатру, но под конец они вроде как сами доказывают, что произошедшее помогло им глубже понять себя и связывающие их отношения. Но это не убирает с языка привкус недосказанности, и всё равно остаётся ощущение, что перед тобой нарисовали не одну сплошную линию повествования, а провели всего лишь пунктир, восполнять который придётся самостоятельно. А если вы не в настроении этим заниматься, то вряд ли просмотр доставит удовольствие.

Кадр из фильма «Чужая страна»

В прокате с 17 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Чужая страна»

Трошина Олеся