Лупита Нионго
Награды
Награды и номинации Лупиты Нионго
Lupita Nyong'o
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Лупиты Нионго
Оскар 2014
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Narrator
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
EE Rising Star Award
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Best Virtual Performance
Номинант
Best Virtual Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
