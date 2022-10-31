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Идеальная жена
Идеальная жена
An Ideal Wife
США / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
В ролях
Эмилия Кларк
Режиссер
Sarah Knight
Сценарист
Sarah Knight
,
Оскар Уайльд
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Другие названия
An Ideal Wife
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Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 5 мая 2025
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Новости о фильме
31 октября 2022 16:26
Эмилия Кларк сыграет жену Оскара Уайльда в фильме «Идеальная жена»
Автором фильма выступит создательница «Любви по вызову» с Эммой Томпсон.
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