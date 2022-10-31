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Идеальная жена

An Ideal Wife
США / комедия / 18+

В ролях

Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Режиссер Sarah Knight
Сценарист Sarah Knight, Оскар Уайльд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Другие названия
An Ideal Wife

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 мая 2025

Отзывы о фильме

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