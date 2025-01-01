Меню
Эмилия Кларк
Награды
Награды и номинации Эмилии Кларк
Emilia Clarke
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Эмилии Кларк
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший герой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучшая душещипательная сцена
Номинант
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
