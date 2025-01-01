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Киноафиша Сериалы Ponies

Ponies ( - …)

Ponies 18+
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Peacock

О чем сериал

Москва, 1977 год. Две «PONIES» («persons of no interest» — «лица, не представляющие интереса» на языке разведки) работают секретарями в Американском посольстве, оставаясь в тени. Однако всё меняется, когда их мужья погибают при загадочных обстоятельствах в СССР, и женщины становятся оперативниками ЦРУ. Беа — образованная девушка, владеющая русским языком и выросшая в семье советских иммигрантов. Её напарница, Твайла, — простая девушка из маленького городка, такая же резкая, насколько и бесстрашная. Вместе они стремятся раскрыть масштабный заговор времён Холодной войны и разгадать тайну, из-за которой они стали вдовами.

В ролях
В ролях
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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