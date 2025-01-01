Москва, 1977 год. Две «PONIES» («persons of no interest» — «лица, не представляющие интереса» на языке разведки) работают секретарями в Американском посольстве, оставаясь в тени. Однако всё меняется, когда их мужья погибают при загадочных обстоятельствах в СССР, и женщины становятся оперативниками ЦРУ. Беа — образованная девушка, владеющая русским языком и выросшая в семье советских иммигрантов. Её напарница, Твайла, — простая девушка из маленького городка, такая же резкая, насколько и бесстрашная. Вместе они стремятся раскрыть масштабный заговор времён Холодной войны и разгадать тайну, из-за которой они стали вдовами.