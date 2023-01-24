«Изумительный Морис»: Рецензия Киноафиши

Почему волшебная палочка околдовывает крыс и мышей и они безвольно отправляются в воду и тонут? Вообще-то, грызуны хорошо плавают, что это за шутка такая? Такими же вопросами задавался и английский писатель Терри Пратчетт, который решил найти ответы самостоятельно и написал комедийное фэнтези «Изумительный Морис и его ученые грызуны». Литературное произведение как раз и послужило созданию мультфильма с почти аналогичным названием. А вас когда-нибудь интересовал этот миф, сказка про очарованных волшебной палочкой мышей, стремящихся свести все счеты с жизнью в одно мгновение? Что такого мистического было у крысолова из Гамельна? У создателей «Изумительного Мориса» есть свой взгляд на историю. К тому же производством занимались наследники Пратчетта — студия Narrativia.

В центре сюжета — смышленый пушистый рыжий кот Морис. Только не смейте произносить его имя неправильно — ударение на последний слог. Он отличный аферист и любит обдирать людишек, живущих в маленьких английских деревнях. Котяра маскируется под охотника на крыс и собирает монетки от отчаянных жителей. Грызуны — на самом деле его главные помощники и не против добавить немного фарса в скучную человеческую жизнь. Еще в команде Мориса есть дудочник Кит, мечтающий стать настоящим музыкантом. Однажды пушистые и не только аферисты оказываются в странном городе Дрянь-Блинцбург, в котором пропадает еда и нет ни одного грызуна. Какой же тайной окутано это место?

Изумительный Морис

Терри Пратчетт опубликовал свою историю в 2001 году, но британские кинематографы увидели потенциал в приключениях Мориса совсем недавно. Режиссировать анимационную комедию сразу же вызвались Тоби Генкель и Флориан Вестерманн, до этого работающие над «Упс... Приплыли!». В таком случае изображать мир животных через юмористические элементы для них не в новинку. К тому же обаятельный характер Мориса требовал тщательной проработки и донесения настоящего английского юмора. Скорее всего, именно по этой причине озвучивать его позвали британского актера Хью Лори, без которого не было бы современной комедии на киноэкранах и телевидении. Его проекты вместе со Стивеном Фраем «Шоу Фрая и Лори», «Дживс и Вустер» являлись самыми популярными в 90-х годах в Соединенном Королевстве — неважно, что спустя несколько десятилетий он играет рыжего хитрого кота с аристократическим именем Морис. Это может быть такой же Вустер, потому что комедия и есть комедия.

Изумительный Морис

Анимационная картина Тоби Генкеля и Флориана Вестерманна может смутить взрослую аудиторию только очеловечением животных и детальной 3D-анимацией. Однако сама фабула фильма оказывается слишком сложной для простого зрителя-школьника. Конечно, невозможно оторвать взгляд от пушистого рыжего кота-афериста и милых грызунов, характеры которых можно считать отдельными архетипами по идеям Юнга. В истории есть и люди со своими заботами и мечтами, а как только человеческий образ жизни сталкивается с животным, то тут начинается настоящий фейерверк из комедии положений. Магия, реализм, мифология, сновидения – все смешалось воедино, а во главе всего этого оказался очень умный кот.

Изумительный Морис

Морис разговаривает голосом Хью Лори, хотя в российском прокате не каждому удастся услышать уникальность английской актерской игры, но проигнорировать работу кастинг-директора просто невозможно. Тут Дэвид Теннант озвучивает самого мудрого грызуна, иногда перепрыгивая с английского на шотландский акцент, Дэвид Тьюлис изображает главного злодея и пугает своим бархатным голосом, Эмилии Кларк досталась роль любознательной и влюбленной в книги девочки, а Химеш Патель оказался дудочником. Еще появляются Хью Бонневилль, Джемма Артертон и Роб Брайдон – настоящая «британская коммуналка», иначе не назовешь. Давно ее не было на киноэкранах в таком составе.

Изумительный Морис

«Изумительный Морис» – это легкое путешествие в сказку, но с реалистичными нотками. Сама картина придется по духу любой аудитории, неважно, как давно вы окончили школу или пошли в первый класс. Рыжий хитрый кот украдет сердечко каждого – благодаря не только его обаянию, но и отличной производственной команде, которая не делит кино на детское и взрослое.