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Вышел трейлер второго сезона детективного сериала «Вечеринка»

8 июня 2023 14:43
Вышел трейлер второго сезона детективного сериала «Вечеринка»

Теперь убийство происходит на свадьбе.

Потоковый сервис Apple TV+ представил трейлер второго сезона комедийного детектива «Вечеринка», в котором сыщик в исполнении Тиффани Хэддиш окунается в новое запутанное расследование со множеством подозреваемых. Вместе с роликом стример огласил официальную дату релиза — первые два эпизода десятисерийного продолжения будут доступны 12 июля, после чего серии будут выходить в еженедельном формате вплоть до 6 сентября.

Первый сезон повествует об убийстве суперзвезды, произошедшем на вечеринке выпускников. В новом сезоне данная концепция получила развитие, только теперь страшное преступление совершается на свадьбе. Гости торжественного мероприятия находят труп жениха, но личность убийцы неизвестна. Заниматься поисками правды будут детектив Дэннер (Хэддиш) и дизайнер квестов Аник Аджай (Сэм Ричардсон). Как и в прошлый раз, следователю придется опрашивать подозреваемых, однако у каждого из героев окажется своя уникальная версия событий.

Из звезд первого сезона вместе с Хэддиш и Ричардсоном вернулась Зои Чао. В число новичков вошли Джон Чо, Пол Уолтер Хаузер, Кен Жонг, Поппи Лю, Джек Уайтхолл, Зак Вудс, Вивиан У и Элизабет Перкинс. Создателями шоу выступают продюсеры «Человека-паука: Паутина вселенных» Кристофер Миллер и Фил Лорд.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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