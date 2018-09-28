«Поиск»: Рецензия Киноафиши

И твою дочку тоже…

Насмеявшись на скинлайфоской «Днюхе!» Романа Каримова, зрители продолжают получать в кино новые порции проектов в этом жанре, изучая все, что происходит на экранах различных девайсов героев. И на этот раз все серьезно – создатели картины «Поиск» во главе с Тимуром Бекмамбетовым решили поиграть с публикой в триллер с исчезновением, приправленный историей отца и дочери, чьи взаимоотношения развиваются в эпоху современных технологий.

Кадр из фильма «Поиск»

Пропустив несколько ночных звонков от дочери, Дэвид Ким на следующий день никак не может с ней связаться. Чтобы узнать хоть что-то о ней, отец взламывает компьютер дочери. Дэвид открывает для себя целый мир, где жила Марго после смерти мамы. Пока отец пытается связаться с одногруппниками и друзьями дочери, полиция, несмотря на все их старания в расследовании, лишь замедляет его и мешается под ногами. Мало кто верит, что ребенка похитили, все считают, что Марго просто сбежала от слишком заботливого отца. Дэвиду приходится самостоятельно искать зацепки и выезжать на места, где, возможно, видели его дочь, доверяя лишь своему чутью и закрывая глаза на общественное мнение.

Кадр из фильма «Поиск»

С каждым новым фильмом вступительные титры становятся все более информативными. В «Поиске» зрители успевают познакомиться с семьей Кимов, которые растят дочь Марго и борятся с болезнью ее мамы, и все это – благодаря фото и видеозарисовкам, проносящимся по экрану их домашнего компьютера и телефонов. Создатели жанра Screen Life так навострились работать с экранами различных устройств, что сложно отделаться от мысли, что юмор и нелепые ситуации создаются у них во время работы сами собой. Причем с каждым разом они все больше времени тратят на доработку того, что увидят зрители. Ведь для выхода в прокат в очередной стране приходится переводить все, что зрители читают с экрана, следить за шрифтами и качеством перестановок, и, судя по всему, им это неплохо удается. Все, что происходит на мониторах героев, теперь видно с любого места в зале, как и ошибки, проблемы и смайлы отправляемые персонажами, так хорошо понятные и знакомые зрителям.

Кадр из фильма «Поиск»

Двух главных героев «Поиска», вокруг которых и крутится весь сюжет, сыграли: Джон Чо («Гарольд и Кумар», франшиза «Стартрек») – отец Марго – и Дебра Мессинг («Жених напрокат», «А вот и Полли») – представитель правопорядка, возглавляющая расследование по поиску девушки. Поодиночке и вместе они создают для зрителей напряжение, пытаясь отыскать Марго или хотя бы ответить на вопросы о том, кто и где ее видел последним.

Кадр из фильма «Поиск»

Дебютная полнометражная работа Аниша Чаганти «Поиск» – современным языком рассказанная классическая жанровая история, показанная с помощью множества приложений и визуальных ухищрений, о потере и бесконечном поиске. Фильм вобрал в себя множество вопросов, волнующих как подростков, так и их родителей. Есть здесь и забавные ситуации с моментами, когда взрослому приходится изучать что-то новое, чтобы понять и найти своего ребенка. И печальные драматические сцены, где герои никак не могут найти ничего нового и просто бьются в двери, аккаунты незнакомых людей, которые могут что-то знать о Марго. «Поиск» держит в постоянном эмоциональном напряжении, которое в какой-то момент просто начинает бить через край. Создатели, несмотря на узость жанра, в котором работают, умудряются пробиться через сообщения и прерывающийся визуальный ряд к своему зрителю. Используя ситуации, знакомые зрителям по «Исчезнувшей» Дэвида Финчера и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Кадр из фильма «Поиск»

Жанру Screen Life очень повезло с теми, кто решается поэкспериментировать в нем. Как в случае с самим Тимуром Бекмамбетовым, который заходит на опасную территорию картин о террористах и их влиянии на СМИ в «Профайле», так и молодые авторы «Поиска» подходят к воплощению экрана в экране. Зрителям сразу становится понятно, что фильм рассуждает на хорошо им понятные темы и знакомые проблемы, возникающие у родителей и детей, ныряющих с головой во всемирную паутину за общением и любовью.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 27 сентября 2018 года

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