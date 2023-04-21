«Без ответа»: Рецензия Киноафиши

Симпатяга Коул Ригган (Крис Эванс) был бы идеальным героем журнала «Картинки старой доброй Америки» (если подобный когда-нибудь бы издавался). Он носит клетчатые рубашки, рабочие жилеты, честно и обильно трудится фермером, живет в большом белом доме с крылечком (и родителями) и до ужаса сентиментален — в общем, отвечает всем требованиям отцов-основателей (если бы они когда-нибудь их озвучивали). Однако, несмотря на белозубость и открытую улыбку, он одинок — по версии мамы (Эми Седарис), из-за своей передавшейся от нее романтичности, по версии младшей сестры — потому что жалок, навязчив и предсказуем, как календарь.

И вот как-то раз после очередного расставания Коул отправляется на фермерский рынок, чтобы продать плоды трудов своих, и встречает, возможно, ту самую, «избранную» девушку Сэйди (Ана де Армас) — такую непохожую на него и тревожно-загадочную представительницу мира искусства, путешествующую по всему свету. Страстный и полный двусмысленностей разговор о бегонии и кактусе оканчивается в итоге долгой прогулкой и нежным, почти кукольным сексом, снятым для рейтинга «0+». Коул обещает ей быть кактусом, разумеется, в иносказательном смысле, то есть не требовать ее внимания, а Сэйди, в свою очередь, — ответить на его сообщения.

Это могло быть началом неамбициозного ромкома, или ироничного боди-хоррора вроде недавней «Свежатинки», или триллера, деконструирующего основы романтических фильмов (см. сериал «Ты»), но если вспомнить, что историю эту придумали Ретт Риз и Пол Верник, сценаристы «Дэдпула», неизбежным выглядит развитие сюжета в духе комедийного боевика с переменой ролей. После секса (по версии Сэйди) или судьбоносной встречи (по версии Коула) проходит несколько дней, за которые он успевает отправить 11, если считать эмодзи, сообщений, а она ответить — старым как мир молчанием, в миру известном как «игнор», в английском — как ghosted.

Без ответа

Это, однако, не останавливает романтически заряженного Коула. Он отправляется вслед за ней в Лондон и оказывается схвачен бритоголовыми наемниками во главе с Бориславом, сыгранном Тимом Блейком Нельсоном, одним из многих больших актеров, появляющихся здесь в эпизодических ролях. Последний называет его Налоговиком, отзывается с почтением и требует код — в общем, вызывает полное недоумение, которое только усиливает появление вооруженной автоматом Сэйди.

Собственно, на подмене типичных для боевика гендерных ролей, восходящих к средневековому сюжетному тропу о принцессе в башне, и строится большая часть юмора фильма, который в этом отношении вполне удался — Эванс трогательно хлопает глазами и мечется между пулями и своим чемоданом, пока де Армас надирает зад плохим парням и смотрит на него как на идиота. К счастью, оба делают это весьма убедительно в рамках жанра, чем выгодно отличаются от пережатых и утрированных актерских работ в «Операции Фортуне» Гая Ричи — другом недавнем комедийном боевике (Эванс все же куда больший актер, чем камнеликий Стэйтем, и знаком с таким понятием, как самоирония).

Без ответа

К еще большей удаче, Риз и Резник потрудились сообщить героям предсказуемый, но прописанный вектор развития, придав Коулу храбрости, а Сэйди — сердечности (почти как в «Волшебнике страны Оз»), набив до края актерами-пасхалками — от Энтони Маки и Себастьяна Стэна до Райана Рейнольдса — и расширив (возможно, невольно) контекст коротким социальным комментарием. Ведь союз Коула и Сэйди — это союз двух Америк, старой и новой, Северной и Южной, «коренной» и мигрантской, романтической и прагматичной (в конце концов, Коул может себе позволить быть наивным, в отличие от Сэйди, прибывшей в страну на плоту). Ну, впрочем, не будем делать из мухи слона, а не то можно увлечься и начать видеть в Декстере Флетчере нового Дугласа Сирка.

«Без ответа» — динамичный и комичный боевик, которому самое место на стриминге, который дает ровно то, что обещает, и награждает зрителя в равной мере эффектной концовкой из-за головокружительной стрельбы и единственной в фильме попытки объективировать Ану де Армас (спойлер: попытке удачной). Ах да, еще здесь есть замечательный Эдриан Броуди, играющий злодея Левека и по привычке изображающий среднеевропейский акцент английского языка (см. «Полночь в Париже», «Отель “Гранд Будапешт”»). Как такое пропустить?