Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Киноафиша
Сериалы
Полярная звезда
Полярная звезда (2025 - …)
Tempest
18+
драма
триллер
Год выпуска
2025
Страна
Южная Корея/США
Всего сезонов
1 сезон
Стрим-сервис
Disney+
О чем сериал
Бывший дипломат раскрывает заговор, угрожающий стабильности Корейского полуострова.
Развернуть
Полярная звезда
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Джон Чо
Дон-Вон Кан
Кристофер Горам
Ким Хэ-сук
О Джон-сэ
Чон Джи-хён
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Полярная звезда»
TBA
Сезон 1
Серия 1
10 сентября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 2
10 сентября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 3
10 сентября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 4
17 сентября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 5
17 сентября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 6
24 сентября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 7
24 сентября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 8
1 октября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 9
1 октября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
9 эпизодов
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
По какой книге снят сериал «Этерна»? Впереди еще 16 томов — а может даже и сезонов
Мама сказала про смерть иначе: как одна ошибка перевода в «Форресте Гампе» переписала весь смысл истории
Для Японии выглядит слишком безлюдно, не находите? Где снимали 3 сезон сериала «Алиса в Пограничье»
«Потрясающе готично»: иностранцы увидели в этом российском сериале след Бертона — и влюбились с первых серий
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд
Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем
Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась
2 сезон «Уэнздей» за пару дней побил уникальный рекорд Netflix ровно в 2 раза: теперь круче только яйца (и «Игра в кальмара»)
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
Ушли, чтобы эпично вернуться: актеры, карьера которых триумфально возродилась спустя годы застоя
Гангстеры в космосе: Тарантино мог сотворить шедевр — «Стартрек» в своей лучшей фазе (но что-то пошло не так)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667