Оно слушает
– Кертис и его семья выбраны для тестирования революционного домашнего устройства — нового цифрового семейного помощника под названием Айя. Эта технология выводит понятие умного дома на новый уровень. Как только само устройство, все его датчики и камеры будут установлены в доме, Айя сможет делать все. Она быстро обучается и запоминает поведение семьи, начиная предугадывать любые их потребности. И она хочет быть уверена, что ничто (и никто) не будет мешать ее семье.
Вначале всё идёт хорошо и семья в полном восторге от цифрового ассистента. Однако вскоре AIA начинает демонстрировать чрезмерную заботу. Создавая различные жестокие провокационные ситуации, AIA превращается из удобного помощника в настоящую смертельную угрозу.
Фильму больше подходит жанр: семейная драма с элементами триллера. Всё очень скучно, ведь за небольшой хронометраж картины было всего несколько напряжённых ситуаций. Две из них выглядели по-настоящему жутко, лишь благодаря звуковым слэшерам. А финал вообще показался бредовым.
С таким сюжетом, я считаю, можно снять фильм намного лучше.
Моя оценка: 5 из 10. 👎
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