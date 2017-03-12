Мэри и Джек – супружеская пара, недавно ставшая родителями малыша Адама. Женщина вынашивала близнецов, но при родах выжил только один ребенок. Время ее не лечит, и психологическое состояние молодой мамы ухудшается: она не может смириться с утратой, страдает бессонницей, начинает бредить и видеть галлюцинации. Однажды она замечает, как над кроватью сына склоняется мрачная тень, желая забрать ребенка. Мэри полностью дезориентирована и не может понять, происходит ли это в реальности и угрожает жизни Адама, или она просто сходит с ума…
За столиком в ресторане Джилл и Хэзер могут казаться лучшими подругами, решившими вместе поужинать, но на деле их отношения несколько сложнее. Хэзер кинозвезда, а Джилл – её персональная ассистентка с многолетним стажем; и временами это и правда похоже на дружбу.
Однако частенько Джилл также приходится разбираться с последствиями импульсивных решений, которые принимает ее своенравная работодательница. Вот и этот вечер, начавшийся с безобидного ужина, встречи с фанаткой и похода в караоке, внезапно заканчивается трагедией, в результате которой Джилл оказывается главной подозреваемой в убийстве.
|30 марта 2018
|США