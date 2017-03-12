За столиком в ресторане Джилл и Хэзер могут казаться лучшими подругами, решившими вместе поужинать, но на деле их отношения несколько сложнее. Хэзер кинозвезда, а Джилл – её персональная ассистентка с многолетним стажем; и временами это и правда похоже на дружбу.

Однако частенько Джилл также приходится разбираться с последствиями импульсивных решений, которые принимает ее своенравная работодательница. Вот и этот вечер, начавшийся с безобидного ужина, встречи с фанаткой и похода в караоке, внезапно заканчивается трагедией, в результате которой Джилл оказывается главной подозреваемой в убийстве.