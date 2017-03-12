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Постер фильма Близнецы
Постер фильма Близнецы
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5.4 Рейтинг IMDb: 5.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Близнецы

Близнецы

Gemini 18+
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О фильме

Мэри и Джек – супружеская пара, недавно ставшая родителями малыша Адама. Женщина вынашивала близнецов, но при родах выжил только один ребенок. Время ее не лечит, и психологическое состояние молодой мамы ухудшается: она не может смириться с утратой, страдает бессонницей, начинает бредить и видеть галлюцинации. Однажды она замечает, как над кроватью сына склоняется мрачная тень, желая забрать ребенка. Мэри полностью дезориентирована и не может понять, происходит ли это в реальности и угрожает жизни Адама, или она просто сходит с ума…

  • Ребенок, который появляется в роли Адама – племянница Брендона Кристенсена, режиссера фильма. Работа над кинолентой была спланирована с учетом ее появления на свет.
  • На мировой премьере в рамках фестиваля в Орегоне проект был награжден в номинации «Самый страшный фильм».
  • Номер на двери дома, где живет семья Мэри – 12235. Сложение этих цифр дает результат 13, мистическое число, с которым связано множество мрачных суеверий.
  • В киноленте содержится отсылка к культовому фильму «Сияние» – в одной из сцен Мэри выламывает дверь с помощью топора, как Джек Николсон в картине по Стивену Кингу.
  • На съемках актриса, сыгравшая главную роль, получила травму головы.
     

За столиком в ресторане Джилл и Хэзер могут казаться лучшими подругами, решившими вместе поужинать, но на деле их отношения несколько сложнее. Хэзер кинозвезда, а Джилл – её персональная ассистентка с многолетним стажем; и временами это и правда похоже на дружбу.

Однако частенько Джилл также приходится разбираться с последствиями импульсивных решений, которые принимает ее своенравная работодательница. Вот и этот вечер, начавшийся с безобидного ужина, встречи с фанаткой и похода в караоке, внезапно заканчивается трагедией, в результате которой Джилл оказывается главной подозреваемой в убийстве. 

Близнецы - trailer
Близнецы  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 5 августа 2017
Премьера в мире 12 марта 2017
Дата выхода
30 марта 2018 США
MPAA R
Сборы в мире $200 340
Производство Film Science, PASTEL, Rough House Pictures
Другие названия
Gemini, Bliźnięta, Deadly Famous, Double vie, Gemini - Falsches Spiel, Gemini - Kettős játszma, Στον αστερισμό του Διδύμου, Близнецы
Режиссер
Аарон Кац
В ролях
Лола Кёрк
Лола Кёрк
Зои Кравиц
Зои Кравиц
Джон Чо
Джон Чо
Рики Лейк
Мишель Форбс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
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16 мая 2025 14:51
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