«Проклятие»: Рецензия Киноафиши

Японские фильмы ужасов подарили миру на рубеже столетий две великие франшизы — «Звонок» и «Проклятье». Первая была страшной, вторая — очень страшной. В первой ты случайно смотрел непонятную видеозапись, удивлялся, забывал про неё, а через неделю к тебе приходил призрак мертвой девушки в белом рубище и с чёрными волосами. Призрак приходил, ты умирал. Умирал страшно и мучительно. В «Проклятье» призрак мог совсем не приходить. Тень чёрной безнадёги висела над очередной жертвой с первого момента контакта с неведомым злом. От призрака «Звонка» можно было защититься, передав эстафету следующей жертве, от «Проклятья» — нет.

Японские фильмы ужасов рубежа столетий чётко осознали, что зло — это по сути вирус типа гриппа или герпеса. Чтобы подцепить его, не нужно идти ночью на кладбище, вызывать демонов или ночевать в заброшенном особняке. Достаточно столкнуться в метро с уже зараженным — и твоя песенка спета. Создатель «Проклятья» Такаси Симидзу шагнул еще дальше. Он понял, что главное мировое зло — это в первую очередь домашнее бытовое насилие. И домашнее бытовое насилие — тоже вирус, который легко можно подцепить в общественном месте. «Проклятье» — очень неточный перевод японского слова «дзюон». «Проклятье» — это след, отпечаток того, что остаётся в реальном мире после того, как кто-то умирает яростной, мучительной смертью. Смертоносный сгусток абсолютного зла, в который превращаются после смерти одновременно и убийца, и его жертвы.

Проклятие

Во франшизе «Проклятье» на данный момент 13 фильмов — девять японских, четыре американских. В основе мифологии франшизы — трагедия японского семейства Саэки. Глава семейства узнал однажды о том, что жена ему изменяет; он вернулся домой и вырезал всю семью: жену, маленького ребёнка, кота и самого себя. С тех пор эта трагедия повторяется раз за разом, перекидываясь на соседей, социальных работников, случайных прохожих. Уже тринадцать фильмов подряд. Тринадцать страшных фильмов.

Новое «Проклятие» — возвращение на большой экран не только японских призраков, но и производственной компании Ghost House, которая принадлежит продюсеру Сэму Рэйми, автору легендарной трилогии «Зловещие мертвецы». Про Ghost House и её хозяина не было слышно, наверное, уже лет пять, но зло, как известно, не умирает. Что касается нового фильма — не поверите! — это прямой сиквел первого американского «Проклятья» 2004 года, поэтому он начинается именно в 2004 году с прямой отсылки к своему предшественнику. И это далеко не единственная проблема, с которой может столкнуться неподготовленный зритель. Проблема номер один — специфический таймлайн, который был фишкой франшизы с самой первой японской картины. В новом фильме, как и прежде, четыре параллельные сюжетные линии, которые открываются совсем не в хронологическом порядке. Первые минут сорок вы можете даже не понимать, как они будут связаны друг с другом, но к финалу все пазлы обязательно лягут на свои места.

Еще один маленький, но полезный лайфхак для тех, кто сразу не узнал актёров и боится запутаться в персонажах. В фильме три пары основных действующих лиц: белая женщина и афроамериканец; белая женщина и американец азиатского происхождения; белая женщина и мексиканец. Иногда от модного diversity бывает реальная польза.

Феликс Зилич