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Секреты на кухне
Секреты на кухне (2005 - 2006)
Kitchen Confidential
18+
комедия
Год выпуска
2005
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
FOX
Продолжительность сериала
4 часа 46 минут
О чем сериал
Хулиганистый шеф-повар Джек Бурден «отрывается» в своем ресторане в Нью-Йорке...
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В ролях
В ролях
Брэдли Купер
Фрэнк Ланджелла
Джон Чо
Джои Д. Вийра
Бонни Соммервиль
Овайн Йомэн
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IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2005,
13 эпизодов
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