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Постер сериала Секреты на кухне
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Киноафиша Сериалы Секреты на кухне

Секреты на кухне (2005 - 2006)

Kitchen Confidential 18+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 4 часа 46 минут

О чем сериал

Хулиганистый шеф-повар Джек Бурден «отрывается» в своем ресторане в Нью-Йорке...

В ролях
В ролях
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Джон Чо
Джон Чо
Джои Д. Вийра
Бонни Соммервиль
Бонни Соммервиль
Овайн Йомэн
Овайн Йомэн
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Секреты на кухне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 13 эпизодов
 
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