Драма о приключениях команды космических охотников за головами. В недалёком будущем человечество освоило большую часть Солнечной системы и расселилось по планетам и лунам. Для поддержания порядка полиция пользуется услугами «ковбоев». Среди таких наёмников Спайк Шпигель и его напарник Джет Блэк, бороздящие просторы системы на своём корабле «Бибоп». В своих приключениях героям предстоит встретить старых врагов, новых друзей, разобраться в своём прошлом и неизбежно стать частью чужих трагических историй.