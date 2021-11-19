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Постер к сериалу Ковбой Бибоп
Постер к сериалу Ковбой Бибоп
Постер к сериалу Ковбой Бибоп
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Киноафиша Сериалы Ковбой Бибоп
Ковбой Бибоп (2021 - 2021) Cowboy Bebop 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 26 часов 0 минут
О чем сериал

Драма о приключениях команды космических охотников за головами. В недалёком будущем человечество освоило большую часть Солнечной системы и расселилось по планетам и лунам. Для поддержания порядка полиция пользуется услугами «ковбоев». Среди таких наёмников Спайк Шпигель и его напарник Джет Блэк, бороздящие просторы системы на своём корабле «Бибоп». В своих приключениях героям предстоит встретить старых врагов, новых друзей, разобраться в своём прошлом и неизбежно стать частью чужих трагических историй.

Ковбой Бибоп - трейлер первого сезона
Ковбой Бибоп
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Чо
Джон Чо Spike Spiegel
Алекс Хэсселл
Алекс Хэсселл Vicious
Елена Сатине
Елена Сатине Julia
Рэйчел Хаус
Рэйчел Хаус
Даниэлла Пинеда
Даниэлла Пинеда Faye Valentine
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ковбой Бибоп - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 26 эпизодов
 
Новости о сериале
Сценарии второго сезона «Ковбоя Бибопа» были написаны до того, как Netflix объявил о закрытии сериала
Сценарии второго сезона «Ковбоя Бибопа» были написаны до того, как Netflix объявил о закрытии сериала
Актерский состав «Ковбоя Бибопа» отреагировал на закрытие сериала
Актерский состав «Ковбоя Бибопа» отреагировал на закрытие сериала
Netflix решил закрыть игровой сериал «Ковбой Бибоп»
Netflix решил закрыть игровой сериал «Ковбой Бибоп»
Слушать саундтрек сериала Ковбой Бибоп
Кадры из сериала
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