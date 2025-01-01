Меню
Награды и номинации Дэйва Франко

Dave Franco
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
 Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Best Duo
Победитель
Best Duo
Победитель
