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Изабель Канделье
Изабель Канделье
Isabelle Candelier
О персоне
Фильмография
Изабель Канделье
Isabelle Candelier
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Дата рождения
12 июня 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Изабель Канделье
Родилась 12 июня 1963 года. Альби, Франция.
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Фильмография Изабель Канделье
Нотр-Дам
комедия
2019, Франция / Бельгия
6.0
Медовый месяц в Згеже
комедия
2018, Франция
5.0
Мелкий фермер
драма
2017, Франция
7.0
Правила жизни французского парня
комедия
2014, Франция
7.0
Прощай, Берта, или Похороны бабушки
комедия
2012, Франция
6.0
Однажды в Версале
комедия
2009, Франция
5.0
Мадемуазель
драма, мелодрама, комедия
2001, Франция
6.0
Придурки
комедия
1995, Франция
5.0
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