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Изабель Канделье

Isabelle Candelier
Изабель Канделье
Изабель Канделье Isabelle Candelier
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Дата рождения
12 июня 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Изабель Канделье

Родилась 12 июня 1963 года. Альби, Франция. 

Фильмография Изабель Канделье
Нотр-Дам
Нотр-Дам
комедия 2019, Франция / Бельгия
6.0
Медовый месяц в Згеже
Медовый месяц в Згеже
комедия 2018, Франция
5.0
Мелкий фермер
Мелкий фермер
драма 2017, Франция
7.0
Правила жизни французского парня
Правила жизни французского парня
комедия 2014, Франция
7.0
Прощай, Берта, или Похороны бабушки
Прощай, Берта, или Похороны бабушки
комедия 2012, Франция
6.0
Однажды в Версале
Однажды в Версале
комедия 2009, Франция
5.0
Мадемуазель
Мадемуазель
драма, мелодрама, комедия 2001, Франция
6.0
Придурки
Придурки
комедия 1995, Франция
5.0
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