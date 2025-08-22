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Короче говоря
Короче говоря (2025 - …)
Long Story Short
18+
комедия
Год выпуска
2025
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Стрим-сервис
Netflix
О чем сериал
Анимационная комедия о семье, созданная автрорами "Коня БоДжека".
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В ролях
Персонажи
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Короче говоря»
TBA
Сезон 1
Серия 1
22 августа 2025
TBA
Сезон 1
Серия 2
22 августа 2025
TBA
Сезон 1
Серия 3
22 августа 2025
TBA
Сезон 1
Серия 4
22 августа 2025
TBA
Сезон 1
Серия 5
22 августа 2025
TBA
Сезон 1
Серия 6
22 августа 2025
TBA
Сезон 1
Серия 7
22 августа 2025
TBA
Сезон 1
Серия 8
22 августа 2025
TBA
Сезон 1
Серия 9
22 августа 2025
TBA
Сезон 1
Серия 10
22 августа 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
10 эпизодов
Отзывы о сериале
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