Ветеран войны Пирс Броснан отправляется почтить боевых товарищей в трейлере фильма «Последний стрелок»

Ранее этот же сюжет лег в основу картины «Великий беглец» с Майклом Кейном.

Прокатная компания «Парадиз» представила дублированный трейлер биографического фильма «Последний стрелок», основанного на реальных событиях. Главную роль в картине исполнил загримированный под старика Пирс Броснан.

Главный герой — 92-летний ветеран Второй мировой войны по имени Арти Кроуфорд (Броснан), доживающий свои дни в доме престарелых в Северной Ирландии. Накануне 75-й годовщины со дня высадки союзников в Нормандии Арти сбегает из-под опеки, отправляясь в рискованную поездку во Францию, чтобы там посетить специальное мероприятие в честь знаковой даты и воздать должное своему лучшему другу.

Примечательно, что в этом году на основе этой же истории вышел другой художественный фильм — «Великий беглец» во главе с 90-летним Майклом Кейном. Для знаменитого британского актера эта роль стала последней в карьере. Недавно Кейн заявил, что ушел из кино.

Режиссером «Последнего стрелка» выступает ирландец Терри Лоан. Сценарий написал Кевин Фитцпатрик. В актерский состав вместе с Броснаном вошли Клеманс Поэзи, Джон Эймос, Юрген Прохнов, Клер Рафферти, Десмонд Иствуд и другие.

В российский прокат картина выйдет 14 декабря.