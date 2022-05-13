Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Змей Эссекса
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Змей Эссекса
Змей Эссекса (2022 - 2022) The Essex Serpent 16+
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал снят по мотивам одноименного произведения Сары Перри. В центре событий – молодая англичанка Кора Сиборн. Она рано похоронила мужа, после чего покинула Лондон и отправилась в Эссекс, привлеченная легендой о сказочном змее, который, по словам местных жителей, появился там. В Эссексе Кора заводит дружбу с деревенским пастором. Вскоре происходят трагические события, в которых обитатели городка обвиняют чужеземку. Теперь Коре предстоит не только распутать дело о мистическом змее, но и доказать свою невиновность.

Змей Эссекса - трейлер
Змей Эссекса
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Клеманс Поэзи
Клеманс Поэзи
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Майкл Джибсон
Майкл Джибсон
Фрэнк Диллэйн
Фрэнк Диллэйн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Змей Эссекса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
Клэр Дэйнс спорит с Томом Хиддлстоном о чудище морском в трейлере мини-сериала «Змей в Эссексе»
Клэр Дэйнс спорит с Томом Хиддлстоном о чудище морском в трейлере мини-сериала «Змей в Эссексе»
Слушать саундтрек сериала Змей Эссекса
Кадры из сериала
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши