Сериал снят по мотивам одноименного произведения Сары Перри. В центре событий – молодая англичанка Кора Сиборн. Она рано похоронила мужа, после чего покинула Лондон и отправилась в Эссекс, привлеченная легендой о сказочном змее, который, по словам местных жителей, появился там. В Эссексе Кора заводит дружбу с деревенским пастором. Вскоре происходят трагические события, в которых обитатели городка обвиняют чужеземку. Теперь Коре предстоит не только распутать дело о мистическом змее, но и доказать свою невиновность.