Киноафиша
Персоны
Джефф Голдблюм
Награды
Награды и номинации Джеффа Голдблюма
Jeff Goldblum
Награды и номинации Джеффа Голдблюма
Оскар 1996
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Номинант
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Номинант
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
