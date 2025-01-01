Меню
Мэнди Мур
Награды
Награды и номинации Мэнди Мур
Mandy Moore
Награды и номинации Мэнди Мур
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Breakthrough Female Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
