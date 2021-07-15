«Плохой доктор» — многосерийный триллер, повествующий о докторе Кристофере Данче, новой звезде медицинского сообщества американского города Далласа. Довольно быстро харизматичный врач занимает пост руководителя нового центра нейрохирургии. Однако по ходу развития событий таланты главного героя начинают давать сбой: все чаще его пациенты остаются калеками, а сложные операции проходят крайне неудачно. В итоге двое врачей в компании помощника прокурора решают провести собственное расследование деятельности Данча.