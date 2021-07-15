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Постер к сериалу Плохой доктор
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Плохой доктор
Плохой доктор (2021 - …) Dr. Death
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность 8 часов 0 минут
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О чем сериал

«Плохой доктор» — многосерийный триллер, повествующий о докторе Кристофере Данче, новой звезде медицинского сообщества американского города Далласа. Довольно быстро харизматичный врач занимает пост руководителя нового центра нейрохирургии. Однако по ходу развития событий таланты главного героя начинают давать сбой: все чаще его пациенты остаются калеками, а сложные операции проходят крайне неудачно. В итоге двое врачей в компании помощника прокурора решают провести собственное расследование деятельности Данча.

Плохой доктор - трейлер
Плохой доктор
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Патрик Макманус
Патрик Макманус
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алек Болдуин
Алек Болдуин Robert Henderson
Анна-София Робб
Анна-София Робб Michelle Shughart
Джошуа Джексон
Джошуа Джексон Dr. Christopher Duntsch
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер Randall Kirby
Лайла Робинс
Лайла Робинс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Плохой доктор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Новости о сериале
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Стрим-сервис Peacock выпустил трейлер своих новых сериалов, которые выйдут в 2022 году
Лечение наоборот: обзор сериала «Плохой доктор»
Лечение наоборот: обзор сериала «Плохой доктор»
Слушать саундтрек сериала Плохой доктор
Кадры из сериала
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