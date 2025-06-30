Табаков кричал про «деревянные члены», жена кривлялась: свой худший фильм Меньшов снял сразу после «Москва слезам не верит»

Многие до сих пор не понимают, что это было и считают, что режиссер похоронил комедией карьеру.

Владимир Меньшов — имя, которое в советском и постсоветском кино вызывало благоговейный трепет. «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» — фильмы, которые вошли в золотой фонд, потому что десятилетиями остаются живыми, а цитаты из них ушли в народ.

Но даже великие ошибаются.

Главный провал в карьере Меньшова

Комедия «Ширли-Мырли» 1995 года — вот тот злополучный случай, о котором стыдливо молчат фанаты Меньшова, а критики уже не первый десяток лет твердят: «зря снял».

Несмотря на звездный состав — тут тебе и Алентова, и Гаркалин, и даже Табаков в роли Суходрищева — картина вызвала у зрителей негодование.

«Фильм раздражает с первых кадров», «Герои кривляются, шутки плоские, сюжет — как будто сон с похмелья» — это лишь часть цитат, которыми пестрит интернет.

Меньшов все осознавал

Иронично, что сам Меньшов был в курсе — снял кино ради денег. Не для себя, а чтобы своим друзьям-актёрам хоть что-то заплатить в непростые 90-е. Сценарий дали коммерсанты, ситуация описывалась в духе времени.

Но несмотря на это над комедийной частью мэтр постарался, перелопатил сюжет, добавил абсурдного юмора.

Гаркалин в роли сразу нескольких братьев — приём, достойный технического Оскара, если бы не одно «но»: никакой драматургии. Персонажи существуют в вакууме, их реплики напоминают стендап, а попытка сатирически изобразить Россию переходного периода — оборачивается фарсом. Впрочем, спустя время он начинает восприниматься по-новому.

Звезды не спасли

Даже Вера Алентова, супруга режиссера, там снялась. И её игра, как всегда, хороша, но героиня невыразительна: большую часть хронометража глупо кривляется, как карикатурная американка. А вот Олег Табаков блистал в кадре, изображая пьяницу Суходрищева.

Чего стоит одна его фраза про «деревянные члены», которую многие восприняли со скепсисом. Речь шла про матрешки с вождями, которые в 90-е продавали на Красной площади, а не то, о чем подумали многие.

Время не пощадило «Ширли-Мырли», как пощадило другие фильмы Меньшова. Оно только подчёркивает — эта картина неудачна даже по меркам лихих девяностых. Но для ценителей абсурдного юмора картина остается эталонной. «Мстителям» такие кроссоверы и не снились: «Ширли-Мырли» принадлежит уникальный рекорд — ни один современный фильм его не побьет.