Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Табаков кричал про «деревянные члены», жена кривлялась: свой худший фильм Меньшов снял сразу после «Москва слезам не верит»

Табаков кричал про «деревянные члены», жена кривлялась: свой худший фильм Меньшов снял сразу после «Москва слезам не верит»

30 июня 2025 21:01
Табаков кричал про «деревянные члены», жена кривлялась: свой худший фильм Меньшов снял сразу после «Москва слезам не верит»

Многие до сих пор не понимают, что это было и считают, что режиссер похоронил комедией карьеру.

Владимир Меньшов — имя, которое в советском и постсоветском кино вызывало благоговейный трепет. «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» — фильмы, которые вошли в золотой фонд, потому что десятилетиями остаются живыми, а цитаты из них ушли в народ.

Но даже великие ошибаются.

Главный провал в карьере Меньшова

Комедия «Ширли-Мырли» 1995 года — вот тот злополучный случай, о котором стыдливо молчат фанаты Меньшова, а критики уже не первый десяток лет твердят: «зря снял».

Несмотря на звездный состав — тут тебе и Алентова, и Гаркалин, и даже Табаков в роли Суходрищева — картина вызвала у зрителей негодование.

«Фильм раздражает с первых кадров», «Герои кривляются, шутки плоские, сюжет — как будто сон с похмелья» — это лишь часть цитат, которыми пестрит интернет.

Табаков кричал про «деревянные члены», жена кривлялась: свой худший фильм Меньшов снял сразу после «Москва слезам не верит»

Меньшов все осознавал

Иронично, что сам Меньшов был в курсе — снял кино ради денег. Не для себя, а чтобы своим друзьям-актёрам хоть что-то заплатить в непростые 90-е. Сценарий дали коммерсанты, ситуация описывалась в духе времени.

Но несмотря на это над комедийной частью мэтр постарался, перелопатил сюжет, добавил абсурдного юмора.

Гаркалин в роли сразу нескольких братьев — приём, достойный технического Оскара, если бы не одно «но»: никакой драматургии. Персонажи существуют в вакууме, их реплики напоминают стендап, а попытка сатирически изобразить Россию переходного периода — оборачивается фарсом. Впрочем, спустя время он начинает восприниматься по-новому.

Табаков кричал про «деревянные члены», жена кривлялась: свой худший фильм Меньшов снял сразу после «Москва слезам не верит»

Звезды не спасли

Даже Вера Алентова, супруга режиссера, там снялась. И её игра, как всегда, хороша, но героиня невыразительна: большую часть хронометража глупо кривляется, как карикатурная американка. А вот Олег Табаков блистал в кадре, изображая пьяницу Суходрищева.

Чего стоит одна его фраза про «деревянные члены», которую многие восприняли со скепсисом. Речь шла про матрешки с вождями, которые в 90-е продавали на Красной площади, а не то, о чем подумали многие.

Время не пощадило «Ширли-Мырли», как пощадило другие фильмы Меньшова. Оно только подчёркивает — эта картина неудачна даже по меркам лихих девяностых. Но для ценителей абсурдного юмора картина остается эталонной. «Мстителям» такие кроссоверы и не снились: «Ширли-Мырли» принадлежит уникальный рекорд — ни один современный фильм его не побьет.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Ширли-Мырли» (1995)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
4 комментария
«Сыновья погибли не случайно»: за популярной советской сказкой стоит история в духе Кинга — актер умолял не выпускать фильм до своей смерти «Сыновья погибли не случайно»: за популярной советской сказкой стоит история в духе Кинга — актер умолял не выпускать фильм до своей смерти Читать дальше 23 июля 2025
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека «Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека Читать дальше 22 июля 2025
«Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож «Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож Читать дальше 21 июля 2025
Вы — гуру советского кино, если угадаете фильм по неприметному кадру (тест) Вы — гуру советского кино, если угадаете фильм по неприметному кадру (тест) Читать дальше 21 июля 2025
«Начни с трупа»: карьера великого Ливанова стартовала с максимально странной роли — актеры от таких обычно отказываются «Начни с трупа»: карьера великого Ливанова стартовала с максимально странной роли — актеры от таких обычно отказываются Читать дальше 20 июля 2025
30 000 000 зрителей и недовольные критики: главным фильмом своей карьеры Лиознова считала вовсе не «17 мгновений…» — снимала про себя 30 000 000 зрителей и недовольные критики: главным фильмом своей карьеры Лиознова считала вовсе не «17 мгновений…» — снимала про себя Читать дальше 20 июля 2025
«Я лучший»: за «Шерлока» Ливанову платили 700 рублей в день, а роль оценили даже иностранцы — но героя мог сыграть кое-кто другой «Я лучший»: за «Шерлока» Ливанову платили 700 рублей в день, а роль оценили даже иностранцы — но героя мог сыграть кое-кто другой Читать дальше 19 июля 2025
Школьница-бунтарка, революционерка и мать: запомнили Назарову лишь по «Прекрасной няне»? В этих трех ролях она раскрылась куда лучше Школьница-бунтарка, революционерка и мать: запомнили Назарову лишь по «Прекрасной няне»? В этих трех ролях она раскрылась куда лучше Читать дальше 19 июля 2025
Уверены, что все знаете про Евгения Цыганова? Тогда решить наш тест для вас — раз плюнуть Уверены, что все знаете про Евгения Цыганова? Тогда решить наш тест для вас — раз плюнуть Читать дальше 19 июля 2025
Не жмет: угадайте кино или сериал по одной лишь короне (тест) Не жмет: угадайте кино или сериал по одной лишь короне (тест) Читать дальше 19 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше