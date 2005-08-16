Суперкросс, 2005

Суровый красавец Бен старше брата на 2 года. Он более осторожный гонщик в отличие от своего рискового младшего брата, покрытого татуировками и пирсингом, и обладающего бОльшим прирожденным талантом. После того как Бен принял решение об участии в гонках с японской гоночной командой, в отношениях между братьями произошел разлад. Трип вынужден участвовать в соревновании в одиночку, становясь одиноким волком. Когда же угрожающая карьере авария прерывает взлет мятежного Трипа к вершине в мотогонках серии Суперкросс, братья начинают понимать, что должны оставить в стороне свои противоречия и работать вместе, ведь чемпионами в одиночку не становятся...