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Суперкросс
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Supercross

Суперкросс, 2005

2005 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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О фильме

Суровый красавец Бен старше брата на 2 года. Он более осторожный гонщик в отличие от своего рискового младшего брата, покрытого татуировками и пирсингом, и обладающего бОльшим прирожденным талантом. После того как Бен принял решение об участии в гонках с японской гоночной командой, в отношениях между братьями произошел разлад. Трип вынужден участвовать в соревновании в одиночку, становясь одиноким волком. Когда же угрожающая карьере авария прерывает взлет мятежного Трипа к вершине в мотогонках серии Суперкросс, братья начинают понимать, что должны оставить в стороне свои противоречия и работать вместе, ведь чемпионами в одиночку не становятся...

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 10 ноября 2005
Премьера в мире 16 августа 2005
MPAA PG-13
Прокатчик Союз
Режиссер
Стив Бойум
В ролях
Стив Хоуи
Стив Хоуи
Майк Фогель
Майк Фогель
Кэмерон Ричардсон
Кэмерон Ричардсон
София Буш
София Буш
Аарон Картер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Суперкросс 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Alexey333 2 апреля 2015, 12:51
Суперский фильм. Не так давно посмотрел, а вскоре второй раз.
Я мотоциклами, байками и т.п. не увлекаюсь, но просмотр этого фильма про них… Читать дальше…
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