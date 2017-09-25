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Постер сериала Невидимый фронт
Постер сериала Невидимый фронт
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Невидимый фронт

Невидимый фронт (2017 - 2018)

The Brave 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 9 часов 19 минут

О чем сериал

Умная и решительная женщина Патрисия Кэмпбэлл занимает должность заместителя директора в руководящем составе военной разведки США. Патрисия несёт на своих плечах огромную ответственность за жизни людей и планирование операций. Тактику ей помогает разрабатывать команда опытных и надёжных аналитиков. Командиром спецотряда, который был сформирован для проведения самых сложных и опасных миссий в тылу врага, является Адам Далтон. Именно бойцы его подразделения на практике реализуют то, что разработали аналитики. И вот однажды отряд Далтона выполняет задание на территории, подконтрольной террористам. События развиваются динамично и непредсказуемо, и вскоре американскому командованию приходится разрабатывать план, как спасти свой боевой отряд и вернуть его на базу.

В ролях
В ролях
Энн Хеч
Энн Хеч
Марк Крамптон
Марк Крамптон
Тейт Эллингтон
Тейт Эллингтон
Кьяра Аурелия
Кьяра Аурелия
София Пернас
Наташа Карам
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Невидимый фронт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 13 эпизодов
 
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