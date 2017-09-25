Умная и решительная женщина Патрисия Кэмпбэлл занимает должность заместителя директора в руководящем составе военной разведки США. Патрисия несёт на своих плечах огромную ответственность за жизни людей и планирование операций. Тактику ей помогает разрабатывать команда опытных и надёжных аналитиков. Командиром спецотряда, который был сформирован для проведения самых сложных и опасных миссий в тылу врага, является Адам Далтон. Именно бойцы его подразделения на практике реализуют то, что разработали аналитики. И вот однажды отряд Далтона выполняет задание на территории, подконтрольной террористам. События развиваются динамично и непредсказуемо, и вскоре американскому командованию приходится разрабатывать план, как спасти свой боевой отряд и вернуть его на базу.