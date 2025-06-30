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Плясала на бочке — стала легендой: в «Бременских музыкантах» засветилось не только трио Гайдая — вот кто был прототипом Атаманши (фото)

30 июня 2025 17:09
Плясала на бочке — стала легендой: в «Бременских музыкантах» засветилось не только трио Гайдая — вот кто был прототипом Атаманши (фото)

Хотя мультфильм знаком огромному числу россиян, про эту героиню знают не все.

Про Труса, Балбеса и Бывалого в России знает практически каждый. Трио Гайдая — это уже не просто герои фильмов, а буквально культурный код. Много лет их шутки пересказывают на корпоративах, а узнаваемые образы до сих пор живут в мемах, на магнитах, футболках и даже в мультипликации.

Да-да, те самые трое перекочевали на экран в мультфильме «Бременские музыканты», вышедшем в 1969 году. Там их можно легко узнать в образах трёх лукавых разбойников.

Но рядом с этой троицей на экране появилась ещё одна яркая фигура — Атаманша. Сильная, темпераментная, харизматичная. Появляется с шумом, поёт как рок-звезда и ведёт себя как будто родом не из сказки, а с подмостков мюзикла.

И вот о ней, в отличие от троицы, широкая публика знает куда меньше. А зря.

Плясала на бочке — стала легендой: в «Бременских музыкантах» засветилось не только трио Гайдая — вот кто был прототипом Атаманши (фото)

Прототип Атаманши — жена мультипликатора и... балерина

Как оказалось, прототипом Атаманши стала жена режиссёра и мультипликатора Вячеслава Котеночкина — балерина Тамара Вишнёва. Грациозная, харизматичная, с характером, как у Джессики Рэббит на гастролях в Ростове. Вишнёва выступала в балете, но, по словам очевидцев и изданий, иногда могла выдать темпераментный танец прямо «на бочке», не стесняясь публики и обстоятельств.

Сложно сказать, танцевала ли она именно в бандитских притонах под гитару, но образ у художников был явно вдохновлён её харизмой. Правда, мультяшной Атаманше добавили больше дерзости, чтобы она более убедительно смотрелась в роли грозной предводительницы разбойников. Получилась смесь рока, романтики, капустника и оперы — и это комплимент.

Кстати, озвучивал героиню Олег Анофриев, который при записи старался имитировать стиль речи Фаины Раневской. Вот такое огненное комбо получилось воплотить в персонаже.

Заключение

Так что, если вы в следующий раз будете пересматривать «Бременских музыкантов» и подумаете: «О, опять Трус-Балбес-Бывалый», — обратите внимание на Атаманшу. За этим персонажем тоже стоит реальный человек, не менее харизматичный, чем вся троица вместе взятая.

И теперь вы знаете: эта женщина с гитарой и любовным надрывом в голосе — не просто выдумка, а мультяшная гремучая смесь балета и реальной жизни.

Плясала на бочке — стала легендой: в «Бременских музыкантах» засветилось не только трио Гайдая — вот кто был прототипом Атаманши (фото)

Ранее мы писали: «Упаси Гайдай нас от такого»: классику советских комедий превратили в мульты Pixar — зрители взбешены по одной причине

Фото: Кадр из мультфильма «Бременские музыканты» (1969)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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