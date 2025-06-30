Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Переполох в зоопарке: «Мадагаскар 4» отменили из-за «Оскара» и пошлой шутки — все меньше шансов, что мульт увидит свет

Переполох в зоопарке: «Мадагаскар 4» отменили из-за «Оскара» и пошлой шутки — все меньше шансов, что мульт увидит свет

30 июня 2025 19:05
Переполох в зоопарке: «Мадагаскар 4» отменили из-за «Оскара» и пошлой шутки — все меньше шансов, что мульт увидит свет

DreamWorks при этом продолжает делать вид, что проблемы нет.

На первый взгляд, судьба «Мадагаскара 4» кажется странной: три фильма собрали больше двух миллиардов долларов, а франшиза с зеброй Марти и львом Алексом до сих пор любима и детьми, и взрослыми. Но с 2012 года, когда вышел триквел, про четвертую часть вспоминают по большим праздникам.

Формально DreamWorks еще в 2014 году внесла «Мадагаскар 4» в календарь с датой релиза — май 2018-го. Но потом студия решила выпускать максимум два фильма в год, и про львов, жирафов и бегемотов снова забыли. Официально проект не отменили, но с тех пор не было ни анонсов, ни трейлеров, ни конкретных дат.

Одной из причин называют громкий скандал между Крисом Роком и Джадой Пинкетт-Смит — они озвучивали Марти и Глорию. После знаменитого «оплеухи» Уилла Смита и Рока на «Оскаре» отношения внутри команды явно не наладились. Вряд ли кто-то захочет рисковать атмосферой на площадке ради детского мультфильма.

Переполох в зоопарке: «Мадагаскар 4» отменили из-за «Оскара» и пошлой шутки — все меньше шансов, что мульт увидит свет

Режиссер Том Макграт пару лет назад говорил, что «герои еще покажутся», но с тех пор снял два фильма про босса-молокососа, а про Нью-Йоркский зоопарк — тишина. Зато слухи ходят разные. По одной из идей, друзья вернутся в Африку или даже отправятся в Азию с цирком. Другой вариант — возвращение домой в Нью-Йорк и попытка наконец-то смириться с клетками и буднями зоопарка.

Пока «Мадагаскар 4» официально не подтвержден и даты премьеры нет. Но студия уже доказала, что может возвращать старые хиты спустя десятилетия — тот же «Шрек 5» или новые «Кунг-фу Панды». Так что шансы увидеть новых приключений льва, зебры, бегемотихи и жирафа все еще есть — вопрос только, когда DreamWorks снова откроет двери клетки.

Ранее мы писали: Клоун Красти точь-в-точь срисован с другого главного героя «Симпсонов»: просто побрейте его налысо и убедитесь сами

Фото: Кадр из мультфильма «Мадагаскар» (2001)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть «Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик «В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше