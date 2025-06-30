Переполох в зоопарке: «Мадагаскар 4» отменили из-за «Оскара» и пошлой шутки — все меньше шансов, что мульт увидит свет

На первый взгляд, судьба «Мадагаскара 4» кажется странной: три фильма собрали больше двух миллиардов долларов, а франшиза с зеброй Марти и львом Алексом до сих пор любима и детьми, и взрослыми. Но с 2012 года, когда вышел триквел, про четвертую часть вспоминают по большим праздникам.

Формально DreamWorks еще в 2014 году внесла «Мадагаскар 4» в календарь с датой релиза — май 2018-го. Но потом студия решила выпускать максимум два фильма в год, и про львов, жирафов и бегемотов снова забыли. Официально проект не отменили, но с тех пор не было ни анонсов, ни трейлеров, ни конкретных дат.

Одной из причин называют громкий скандал между Крисом Роком и Джадой Пинкетт-Смит — они озвучивали Марти и Глорию. После знаменитого «оплеухи» Уилла Смита и Рока на «Оскаре» отношения внутри команды явно не наладились. Вряд ли кто-то захочет рисковать атмосферой на площадке ради детского мультфильма.

Режиссер Том Макграт пару лет назад говорил, что «герои еще покажутся», но с тех пор снял два фильма про босса-молокососа, а про Нью-Йоркский зоопарк — тишина. Зато слухи ходят разные. По одной из идей, друзья вернутся в Африку или даже отправятся в Азию с цирком. Другой вариант — возвращение домой в Нью-Йорк и попытка наконец-то смириться с клетками и буднями зоопарка.

Пока «Мадагаскар 4» официально не подтвержден и даты премьеры нет. Но студия уже доказала, что может возвращать старые хиты спустя десятилетия — тот же «Шрек 5» или новые «Кунг-фу Панды». Так что шансы увидеть новых приключений льва, зебры, бегемотихи и жирафа все еще есть — вопрос только, когда DreamWorks снова откроет двери клетки.

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