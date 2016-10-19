«Вечность»: Рецензия Киноафиши

Спираль времени

В прокат выходит французская лента «Вечность», снятая совсем не французским режиссером по имени Чан Ань Хунг. В основе сюжета лежит роман «Элегантность вдов» Алисы Ферней. Что ж, за счёт участия таких прекрасных актрис, как Одри Тоту, Мелани Лоран и Беренис Бежо, элегантным получился и фильм. Но элегантность эта настолько заслонила собой содержание, что ещё во время просмотра зарождается ощущение, что тебе в глаза пускают эстетическую пыль, заставляя забыть о сюжете. А вот уже по завершении начинаешь отчётливо осознавать, что тебя просто водили кругами по одной и той же смысловой местности.

Кадр из фильма «Вечность»

История Валентины началась в конце двадцатого столетия. Она встретила свою любовь, а затем продолжила её в своих детях. Однако затем ей было суждено потерять мужа и нескольких детей. Следующая история поведает о девушке по имени Матильда, которая вышла замуж за сына Валентины и также подарила ему много детей. Ну а третьей стала Габриэль, подруга Матильды, которая вступила в брак по расчёту, затем обнаружив, что полюбила своего избранника.

Кадр из фильма «Вечность»

Радость рождения в фильме чередуется с горечью потери, и всё это сопровождается лиричным аккомпанементом и закадровым голосом, который часто смолкает, но при этом редко даёт возможность высказаться героям картины. Вьетнамскому режиссёру удалось создать настоящий вакуум идиллической жизни, в котором можно смело скрыться от реальности. Единственной вещью, нарушающей эту совершенную пастораль, становится смерть, пробирающаяся на экран каждые 15 минут. Другие болезненные темы в фильме не поднимаются, что, учитывая сюжет, может показаться странным. Например, тяготы брачной жизни и проблемы в воспитании детей просто остались за кадром, удостоившись лишь краткого упоминания.

Кадр из фильма «Вечность»

Поэтому «Вечность» – это некое живописное и декоративное пространство, не затронутое повседневностью, мелкими спорами, конфликтами и проблемами. Однако в нём нашлось место для болезненных потерь, каждая из которых кажется трагичнее другой. Возможно, всё доведено до почти утопического состояния в угоду тому, чтобы отчётливее осознать посыл: даже если ты ценишь каждую секунду с близкими и запоминаешь только лучшие моменты, боль утраты от этого меньше не станет. И единственным лекарством от этого у автора становится перенаправление своей любви на тех, кто остался рядом. Хотя кому-то и вовсе может показаться, что фильм говорит о великом значении активного продолжения рода.

Кадр из фильма «Вечность»

В «Вечности» также выражена идея цикличности, растворяющей секунды жизни в вечности, не оставляющей человеку возможности остаться в моменте, а позволяя лишь слегка задержать его. И в итоге каждый родившийся на Земле человек становится частью чего-то большего и продолжительного, создавая историю всего человечества. Однако автор преподаёт всё в такой же цикличной манере: одни и те же события сменяют друг друга на протяжении двух часов. И в итоге в памяти остаётся лишь мастерская работа оператора и художника-постановщика, а всё остальное растворяется в этой самой вечности, где покоится ещё огромное количество других фильмов, которые стираются из памяти.

Кадр из фильма «Вечность»

В фильме Чана Ань Хунга не так много слов и куда меньше действий. В свободное от рождения детей и похорон время зрителей знакомят с героями, которые, хоть и описаны по-разному, всё равно походят друг на друга, сливаясь в какой-то универсальный образ правильного мужчины и правильной женщины. Редкие диалоги здесь случаются, но куда больший вес имеет литературность: тебе будто читают книгу, да ещё и показывают красивые иллюстрации. Кроме того, режиссёру удалось добиться немыслимой живописности: каждую сцену можно смело превратить в картину. А если ещё и развесить их в галерее, то необходимость в съёмках фильма и вовсе бы отпала – эффект был бы тот же.

Кадр из фильма «Вечность»

Трошина Олеся

В российском прокате с 24 ноября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Вечность»