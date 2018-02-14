«Сердцеед»: Рецензия Киноафиши

Отчаянный PR

1809 год. В доме семейства Богран переполох. К младшей сестре Полин (Ноэми Мерлан) едет свататься капитан Невиль (Жан Дюжарден). Однако их свадьба так и не состоялась. Невиль отправляется на фронт, едва получив согласие красавицы Полин. Он обещал девушке писать каждый день, но ни строчки за всю войну от него не пришло. Полин маялась в разлуке с любимым и страдала от неведения. Чтобы хоть как-то взбодрить девушку, в переписку с ней от лица капитана вступила ее старшая сестра Элизабет (Мелани Лоран). Воображение у Элизабет бьет ключом, и в своих письмах она создала образ Невиля-героя, подробно описывая его подвиги. Слухами земля полнится, и уже вскоре по всей окрестности заговорили о доблести капитана. Правда, домой после окончания военной кампании он не приехал. Жизнь продолжалась, и Элизабет решила не мучить свою сестру бесплодной перепиской с Невилем и написала предсмертное письмо капитана. Полин вышла замуж за другого, родила детей, но однажды Невиль вернулся.

Кадр из фильма «Сердцеед»

Режиссер «Сердцееда» Лоран Тирар и Жан Дюжарден уже работали вместе. Так, в 2016 году в российский прокат вышла комедия «Любовь не по размеру» Тирара, в которой одна из главных ролей досталась Дюжардену. В фильме 2016 года было много юмора, обманчиво легкая комедия без стеснения указывала на болевые точки, тщательно маскируемые в обществе, и высмеивала стереотипы. В новой работе Тирара за искрящейся легкостью повествования тоже стоят вполне заслуживающие внимания проблемы.

Кадр из фильма «Сердцеед»

Фильм выходит в прокат в День всех влюбленных, видимо, поэтому его решили выпустить под названием, более подходящим по духу празднику. Не будем обманывать, Невилю нравится внимание женщин, однако оригинальное название комедии все же больше соответствует событиям в киноленте ‒ «Le retour du héros» можно перевести как «Возвращение героя». Правда, с героем в комедии Лорана Тирара все не так просто.

Кадр из фильма «Сердцеед»

Невиль не соответствует тому образу, что создала в своих письмах Элизабет. Но ему выгодно быть тем, кем его хотят видеть земляки. И он охотно подстраивается под образ, навязанный ему лихим пиарщиком. И не только. Капитан корректирует историю, написанную своевольной сестрой, в тех моментах, которые ему представляются неудачными. Его биография пересоздается на глазах у публики, жаждущей зрелищ, и обрастает новыми подробностями. И никого не удивляют вносимые по ходу очередного представления Невиля корректировки. Тем не менее ужасы войны в фильме напоминают о себе. Тирар различает показной лоск Невиля на людях и травматичный опыт, который тот получил на фронте.

Кадр из фильма «Сердцеед»

В фильме есть сцена с казаками, которая предоставляет возможность капитану подтвердить статус героя в глазах публики. Но если копнуть поглубже, то мы увидим, что отчасти эта сцена отзеркаливает произошедшее с Невилем на фронте. (Спойлер!) Однако теперь техническое превосходство оказывается на его стороне, а не на стороне противника. Другое дело, что победа за счет техники в «Сердцееде» чести не делает и не восхваляет мощь оружия. Не забывает Тирар и о различии между защитой близких и бессмысленной мясорубкой.

Кадр из фильма «Сердцеед»

«Сердцеед» Лорана Тирара по большей части остается непринужденной романтической комедией, от которой не возникает оскомина из-за излишней слащавости главных действующих лиц. Невиля и Элизабет не назвать достойными для подражания примерами. Старшая сестра Полин с уверенностью в собственной правоте лезет в чужую жизнь, не задумываясь о последствиях. Капитан же придумывает еще одну аферу, и благополучие других людей его мало волнует. Но за проделками Невиля и Элизабет как минимум интересно наблюдать. Они весьма харизматичны в своей колкой неправильности. Комедия Лорана Тирара не похожа на нелепое нагромождение клише, над которыми принято смеяться по команде, хотя новой ленте режиссера и не удалось превзойти «Любовь не по размеру».

Елена Громова

В российском прокате с 14 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сердцеед»