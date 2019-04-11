«Миа и белый лев»: Рецензия Киноафиши

«Большой кусь» — идеальное название для рецензии на франко-южноафриканскую зоозащитную мелодраму, сделанную по принципу «Освободите Вилли!». «Миа и белый лев» заманивает обещанием живописного кино про дружбу девочки-подростка и волшебного белого льва, но на деле оказывается полуторачасовой социальной рекламой с прямым призывом в финале помочь фонду, защищающему львов в ЮАР от жестокой коммерческой охоты и вымирания. Впрочем, тем, кто ностальгирует по юношескому кино «с посылом» и никогда не видел фильмы Дэвида Аттенборо, а также аудитории от 6 до 10 лет «Миа и белый лев» вполне может понравиться.

Мие (Даниа Де Вилье) одиннадцать лет, она недавно переехала с семьей из Англии на ферму в ЮАР, где её отец (Лэнгли Кирквуд) занимается разведением львов для дальнейшей продажи, как он утверждает, в заповедники и зоопарки, в том числе частные. Миа тоскует по оставшимся в Лондоне друзьям (скайп-разговор с мальчиком, из комнаты которого открывается вид на Биг Бен, задает схематичность всех дальнейших сцен), огрызается в ответ на родительские замечания, но сочувственно помогает адаптироваться старшему брату Мику (Райан Мак Леннан), более нежному и чувствительному, чем она.

«Миа и белый лев»

Когда Мик не может заснуть, Миа рассказывает ему слышанную много раз от матери (Мелани Лоран) легенду о белом льве, в которого местные племена верили, как в спасителя-мессию. Под Рождество (когда же ещё) на ферме происходит то самое чудо: рождается белый львёнок Чарли, очарованию которого не может противиться даже колючая Миа. Он прыгает по столу, делает «кусь», залезает на клавиатуру и демонстрирует всё то, за что мы любим гифки с котиками. Только размерами Чарли побольше и через пару лет вырастет в опасного хищника, поэтому зарождающуюся дружбу с Чарли родители Мии не очень-то одобряют.

Идея фильма пришла к режиссёру Жилю де Мэтру, когда он снимал телевизионную документальную ленту о дружбе детей и диких животных. Именно тогда он повстречал в Южной Африке мальчика, родители которого держали похожую ферму — под видом сохранения популяции диких животных они, как выяснилось, продавали выросших в неволе хищников для коммерческой охоты, которая приносит ЮАР большой доход, а потому не находится под официальным запретом.

«Миа и белый лев»

В союзники де Мэтр взял Кевина Ричардсона — известного зоолога и активиста, известного собственными документальными фильмами о львах и умеющего общаться с дикими животными так, чтобы те его не съели. Это тонкая наука: в прошлом году в заповеднике, принадлежащем самому Ричардсону, львица растерзала молодую женщину — та случайно оказалась на пути у животного, отпущенного из вольера на свободу для прогулки и охоты. Зоолог развёл руками: предупреждение о том, что львы на свободе, у посетителей заповедника было.

Ричардсон убедил де Мэтра снимать львёнка Тора (это настоящее имя Чарли) и юных актёров в реальном времени — чтобы те знали его с рождения, росли вместе и могли относительно безопасно приближаться ко льву, когда он достигнет своего подросткового возраста. Так производство растянулось на 2,5 года, что позволило и актёрам, и льву буквально расти на глазах у зрителей.

Сцены, в которых показана «дружба» Мии и Чарли, действительно щекочут нервы, чего не скажешь о «драматической» линии фильма, в которой девочка, сообразив, что львам — и Чарли, в том числе — грозит стать трофеями богатых американских туристов, пускается в опасное самостоятельное путешествие к Национальному заповеднику. Да и «дружба» эта, как выясняется — ловкий трюк, созданный на экране умелым дрессировщиком Ричардсоном (в некоторых сценах зоолог сам вставал за камеру, чтобы снимать льва в потенциально опасных сценах).

«Миа и белый лев»

Сам Ричардсон (это в его фонд предлагается перевести деньги на финальных титрах) активно участвует в промо-кампании фильма, разыгрывает билеты на премьеру и постоянно напоминает своим читателям в соцсетях, что дикие животные — хоть с ними и можно «играть», если знаешь правила поведения с опасным (и неголодным!) животным — должны существовать на воле и в заповедниках, а не на коммерческих фермах. Стоит ли смотреть схематичный игровой фильм, чтобы в этом убедиться? Вряд ли.

Дарико Цулая