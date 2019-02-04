Миа и белый лев
– Десятилетняя Миа вместе с родителями и братом переезжает в Южную Африку, где семья покупает ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, она чувствует себя чужой и очень одинокой. Но однажды в ее жизни появляется настоящий друг — белый львенок по имени Чарли. Они растут вместе, и с каждым днем растет их крепкая привязанность друг к другу.
Однако три года спустя Мия узнает ужасную новость — Чарли грозит опасность. Тогда она решает сбежать и найти для своего друга новый дом, где он будет счастлив и свободен. Вдвоем девочка и лев отправляются в путешествие по южноафриканской саванне, открывая для себя уникальную красоту Черного Континента.
