Дата публикации: 29 марта 2019
Миа и белый лев – Десятилетняя Миа вместе с родителями и братом переезжает в Южную Африку, где семья покупает ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, она чувствует себя чужой и очень одинокой. Но однажды в ее жизни появляется настоящий друг — белый львенок по имени Чарли. Они растут вместе, и с каждым днем растет их крепкая привязанность друг к другу. Однако три года спустя Мия узнает ужасную новость — Чарли грозит опасность. Тогда она решает сбежать и найти для своего друга новый дом, где он будет счастлив и свободен. Вдвоем девочка и лев отправляются в путешествие по южноафриканской саванне, открывая для себя уникальную красоту Черного Континента.
Артур Зарипов 4 февраля 2019, 11:17
Трогательный фильм!!!!!
4 февраля 2019, 11:17 Ответить
nonnamagomedova0125 14 апреля 2019, 16:09
Оценка
Супер фильм. Понравился детям и нам взрослым. До слез 😭.
14 апреля 2019, 16:09 Ответить
Динара Ризванова 24 апреля 2019, 12:28
Здравствуйте! Скажите пожалуйста Академппрке когда будет выходить,Лев и белый лев?
24 апреля 2019, 12:28 Ответить
Киноафиша.инфо 24 апреля 2019, 12:41
в ответ на сообщение Динара Ризванова от 24 апреля 2019, 12:28
Здравствуйте, если фильма нет в расписании этого кинотеатра (https://spb.kinoafisha.info/cinema/4732/), значит его уже не будут показывать.
24 апреля 2019, 12:41 Ответить
Любовь Соколова 28 апреля 2019, 01:08
Шикарный,трогательный фильм для всей семьи! Очень понравился!
28 апреля 2019, 01:08 Ответить
7.2 Миа и белый лев
Миа и белый лев драма, приключения, 2018, Франция
