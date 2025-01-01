Меню
Мэттью Перри
Награды
Награды и номинации Мэттью Перри
Matthew Perry
Награды и номинации Мэттью Перри
Золотой глобус 2007
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
