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Наташа Хенстридж
Natasha Henstridge
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Персоны
Наташа Хенстридж
Наташа Хенстридж
Natasha Henstridge
Дата рождения
15 августа 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Springdale, Канада
Цвет глаз
зелёный
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Биография Наташа Хенстридж
Родилась 15 августа 1974 года. Спрингдэйл, Канада.
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Популярные фильмы
7.4
Полиция Гавайев
(2010)
7.3
Девять ярдов
(2000)
7.3
До смерти красива
(2009)
Фильмография Наташа Хенстридж
Глубина
триллер
2026, Канада
5.3
Месть Золушки
Cinderella's Revenge
ужасы
2024, США
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5
Бойцы на всю голову
The Fight Machine
боевик, драма, спорт
2022, Канада
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4.7
Кровавый дом
House Red
ужасы
2022, Великобритания
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Поймать свидетеля
Blindsided
боевик, драма, триллер
2021, США
5.4
Неуязвимый
The Unhealer
фэнтези, фантастика, триллер
2020, США
5
Зачарованные
драма, детектив, мистика
2018, США
5.1
Взлом
Home Invasion
триллер
2016, США
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Новости о Наташа Хенстридж
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