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Наташа Хенстридж
Наташа Хенстридж
Natasha Henstridge
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Наташа Хенстридж
Natasha Henstridge
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Дата рождения
15 августа 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Наташа Хенстридж
Родилась 15 августа 1974 года. Спрингдэйл, Канада.
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Фильмография Наташа Хенстридж
Поймать свидетеля
боевик, драма, триллер
2021, США
3.0
Взлом
триллер
2016, США
5.0
Бык из Бронкса
драма, биография, спорт
2016, США
4.0
Список контактов
боевик, триллер
2008, США
6.0
Девять ярдов 2
криминал, комедия
2004, США
6.0
Призраки Марса
боевик, ужасы, фантастика
2001, США
6.0
Девять ярдов
комедия, криминал
2000, США / Канада
7.0
Чужой билет
мелодрама, драма
2000, США
5.0
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2 ноября 2017 10:31
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